Эта утилита выжмет максимум из ваших AirPods Pro 3. Найден способ включить скрытую функцию

Одной из самых уникальных функций флагманских AirPods Pro 3 стало измерение пульса прямо через наушники. Но есть нюанс: по умолчанию она работает только во время тренировок, запущенных на iPhone, если в этот момент не используются Apple Watch. А в повседневном использовании она просто отключена, хотя железо спокойно справляется с постоянным мониторингом пульса. К счастью, нашелся энтузиаст, который разработал бесплатную утилиту, позволяющую измерять пульс через наушники круглосуточно. Рассказываем, как это работает.

Для начала скачиваем AirPulse из App Store бесплатно;

Запускаем утилиту и предоставляем доступ к «Здоровью» и геолокации;

Подключаем AirPods Pro 3 к iPhone и ждём замера; Теперь утилиту можно свернуть, а пульс будет отображаться в Dynamic Island или на «Экране активности».

Согласитесь, что ситуация выглядит странно: датчики есть, данные снимаются, но Apple ограничивает доступ к ним программно. Поэтому пользователи не могут следить за пульсом в реальном времени, например, во работы или отдыха. И даже во время прогулки нужно сначала запустить на iPhone тренировку «Ходьба».Разработчик Кристиан Рейндж решил исправить этот недостаток, выпустив собственное приложение AirPulse. Оно позволяет получать данные о пульсе с AirPods Pro 3 постоянно, а не только в рамках тренировок. Причём даже на экране блокировки. Для кого-то оно может быть очень полезным.Где скачать AirPulse и как оно работает:Теперь наушники будут работать как полноценный пульсометр в фоновом режиме — без привязки к фитнес-активностям. Если вам нужен простой и быстрый способ замерить пульс при прослушивании любимой песни, это лучший вариант на сегодняшний день.