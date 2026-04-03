Эта утилита выжмет максимум из ваших AirPods Pro 3. Найден способ включить скрытую функцию

Фархад


Одной из самых уникальных функций флагманских AirPods Pro 3 стало измерение пульса прямо через наушники. Но есть нюанс: по умолчанию она работает только во время тренировок, запущенных на iPhone, если в этот момент не используются Apple Watch. А в повседневном использовании она просто отключена, хотя железо спокойно справляется с постоянным мониторингом пульса. К счастью, нашелся энтузиаст, который разработал бесплатную утилиту, позволяющую измерять пульс через наушники круглосуточно. Рассказываем, как это работает.

Согласитесь, что ситуация выглядит странно: датчики есть, данные снимаются, но Apple ограничивает доступ к ним программно. Поэтому пользователи не могут следить за пульсом в реальном времени, например, во работы или отдыха. И даже во время прогулки нужно сначала запустить на iPhone тренировку «Ходьба».



Разработчик Кристиан Рейндж решил исправить этот недостаток, выпустив собственное приложение AirPulse. Оно позволяет получать данные о пульсе с AirPods Pro 3 постоянно, а не только в рамках тренировок. Причём даже на экране блокировки. Для кого-то оно может быть очень полезным.

Где скачать AirPulse и как оно работает:
  • Для начала скачиваем AirPulse из App Store бесплатно;
  • Запускаем утилиту и предоставляем доступ к «Здоровью» и геолокации;

  • Подключаем AirPods Pro 3 к iPhone и ждём замера; Теперь утилиту можно свернуть, а пульс будет отображаться в Dynamic Island или на «Экране активности».



Теперь наушники будут работать как полноценный пульсометр в фоновом режиме — без привязки к фитнес-активностям. Если вам нужен простой и быстрый способ замерить пульс при прослушивании любимой песни, это лучший вариант на сегодняшний день.
Комментарии

Esthet
Ну и дичь😂очередной костыль выдумали
4 апреля 2026 в 09:01
kardigan
А то, что они внезапно переподключаются между компом и приставкой.. даже если это им запретить..? Или они сами уходят в сон после паузы в две минуты? Отключаются и всё? Об этом лучше пусть подумают идиоты от яблока. Их приоритет к сранному телефону начинает бесить, как и пресловутая экосистема, которая уже давно перестала работать.
4 апреля 2026 в 17:46
