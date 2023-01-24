Эти хитрости позволят вам сэкономить на поездках на такси

Александр


Тарифы на такси вещь непостоянная — вчера поездка с одного адреса на другой обошлась вам в одну сумму, а сегодня тот же маршрут может оказаться в три раза дороже. Существует несколько хитростей, придерживаясь которых вы сможете платить гораздо меньше. При удачном стечении обстоятельств можно кататься на такси очень дёшево — почти по цене общественного транспорта (особенно, если едут несколько человек и делят расходы между собой).

Вызывайте машину не самым ранним утром (с 9:00 до 9:30), не поздним вечером (до 18:00) или ближе к ночи (после 20:00). В это время машин много, а желающих уехать меньше, поэтому тарифы обычно ниже на 10-20%.

Периодически меняйте место подачи машины хотя бы в пределах нескольких десятков метров. Дело в том, что алгоритмы агрегаторов запоминают, откуда часто вызывают такси (даже если это делает один и тот же клиент), считают это за увеличенный спрос и взвинчивают цену.

По статистике, самые дешёвые поездки по четвергам, а самые дорогие по воскресеньям.

Экспериментируйте с точкой посадки и высадки. Случается, что даже несколько метров сильно влияют на цену (например, из-за того, что машине придётся проехать лишний квартал, а то и больше, чтобы добраться до назначенной точки). Некоторые агрегаторы сами предлагают выбрать наиболее выгодные для пассажира места.

Зайдите в приложение заранее. Некоторые агрегаторы позволяют заказать машину с ожиданием в 10-20 минут со скидкой.

Установите приложения разных сервисов. У конкурентов разные цены — вы можете выбрать самую низкую (хотя возможно, что придётся ждать дольше или не найдётся желающий приехать за вами).

Воспользуйтесь возможностью разделить поездку с другим пассажиром. У некоторых агрегаторов есть такие тарифы, выгода на них достигает 50%.
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Комментарии

sponame
+253
sponame
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Вчера в 21:56
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Вася Вотафаков
+5457
Вася Вотафаков
Такси в будний день. Ехать 15 минут со всеми мыслимыми пробками несколько км. В 07.10-15 стоит 400-450₽. В воскресенье за город в обед. За 20 км от города просят 350₽. Есть другие такси. Стоят вокруг. Их видно на карте. Но не едут. Втф🤔
Вчера в 22:05
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