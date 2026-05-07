Эти скрытые настройки в разы ускорят Chrome на вашем компьютере

В браузере Google Chrome существует скрытое меню экспериментальных настроек, которое открывается по адресу chrome://flags. Эти функции находятся на стадии тестирования и не отображаются в стандартном интерфейсе программы. При их активации пользователь может заметно повысить скорость загрузки веб-страниц, плавность прокрутки и отклик интерфейса.

🚀 Скорость сети и загрузки

🎨 Графика и плавность интерфейса

🧠 Оптимизация оперативной памяти

🧩 Дополнительные функции для комфорта и безопасности

Чтобы активировать настройки, необходимо в адресной строке ввести chrome://flags, после чего в поисковом поле найти название каждого флага и изменить его состояние с Default на Enabled (если не указано иное). После внесения изменений браузер предложит перезапуститься для применения новых параметров.Ниже самые полезные настройки, которые стоит активировать, если вы хотите, чтобы Chrome работал быстрее.(#enable-parallel-downloading): значительно ускоряет скачивание файлов, разбивая их на несколько частей и загружая параллельно. Незаменим для больших файлов (например, видео и дистрибутивов).(#enable-quic): протокол от Google, который снижает задержки и ускоряет открытие страниц, особенно на своих сервисах (YouTube, Gmail) и популярных CDN.(#enable-prerender2): заранее загружает страницы, которые вы, скорее всего, откроете, делая переход по ним мгновенным.(#enable-gpu-rasterization): переносит обработку графики с процессора (CPU) на видеокарту (GPU), ускоряя отрисовку страниц с большим количеством мультимедиа и делая её более плавной.(#enable-zero-copy): минимизирует передачу данных между CPU и GPU, что ускоряет рендеринг любого контента, а также снижает потребление памяти, устраняя лишние копии данных.(#smooth-scrolling): обеспечивает очень плавную прокрутку страниц, избавляя от рывков.(#enable-accelerated-2d-canvas): ускоряет отрисовку 2D-графики (например, в играх или графических редакторах) с помощью GPU.(#enable-accelerated-video-decode): использует GPU для декодирования видео, что снижает нагрузку на CPU и обеспечивает плавное воспроизведение в высоком разрешении.(#ui-disable-partial-swap): оптимизирует потребление оперативной памяти, обновляя только изменённые части интерфейса, а не всё целиком. (Находится в состоянии Enabled, флаг имеет инверсное название).(#infinite-tabs-freezing): автоматически замораживает неактивные вкладки, освобождая ресурсы процессора и оперативной памяти, что предотвращает замедление браузера при большом количестве открытых страниц.(#high-efficiency-mode-available): включает встроенный режим экономии памяти, который отдаёт приоритет активной вкладке и оптимизирует фоновые процессы.(#tab-organization / #tab-organizer): использует ИИ для автоматической группировки вкладок по темам (например, «Работа», «Развлечения»).(#biometric-authentication-for-autofill): добавляет уровень безопасности, требуя подтверждение (через сканер отпечатка пальца или распознавание лица) перед автозаполнением паролей или данных карт.Помните, что эти флаги являются экспериментальными. Включайте их с осторожностью, по одному, и тестируйте стабильность браузера после каждого изменения. Если возникнут проблемы, вернуться к стандартным настройкам можно кнопкой «Сбросить все» вверху страницы chrome://flags. Некоторые флаги могут быть удалены в будущих версиях браузера без предварительного уведомления.