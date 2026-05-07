Эти скрытые настройки в разы ускорят Chrome на вашем компьютере

В браузере Google Chrome существует скрытое меню экспериментальных настроек, которое открывается по адресу chrome://flags. Эти функции находятся на стадии тестирования и не отображаются в стандартном интерфейсе программы. При их активации пользователь может заметно повысить скорость загрузки веб-страниц, плавность прокрутки и отклик интерфейса.
Чтобы активировать настройки, необходимо в адресной строке ввести chrome://flags, после чего в поисковом поле найти название каждого флага и изменить его состояние с Default на Enabled (если не указано иное). После внесения изменений браузер предложит перезапуститься для применения новых параметров.
Ниже самые полезные настройки, которые стоит активировать, если вы хотите, чтобы Chrome работал быстрее.
🚀 Скорость сети и загрузки
Parallel Downloading (#enable-parallel-downloading): значительно ускоряет скачивание файлов, разбивая их на несколько частей и загружая параллельно. Незаменим для больших файлов (например, видео и дистрибутивов).
Experimental QUIC protocol (#enable-quic): протокол от Google, который снижает задержки и ускоряет открытие страниц, особенно на своих сервисах (YouTube, Gmail) и популярных CDN.
Prerender (#enable-prerender2): заранее загружает страницы, которые вы, скорее всего, откроете, делая переход по ним мгновенным.
🎨 Графика и плавность интерфейса
GPU Rasterization (#enable-gpu-rasterization): переносит обработку графики с процессора (CPU) на видеокарту (GPU), ускоряя отрисовку страниц с большим количеством мультимедиа и делая её более плавной.
Zero-copy rasterizer (#enable-zero-copy): минимизирует передачу данных между CPU и GPU, что ускоряет рендеринг любого контента, а также снижает потребление памяти, устраняя лишние копии данных.
Smooth Scrolling (#smooth-scrolling): обеспечивает очень плавную прокрутку страниц, избавляя от рывков.
Accelerated 2D canvas (#enable-accelerated-2d-canvas): ускоряет отрисовку 2D-графики (например, в играх или графических редакторах) с помощью GPU.
Hardware accelerated video decode (#enable-accelerated-video-decode): использует GPU для декодирования видео, что снижает нагрузку на CPU и обеспечивает плавное воспроизведение в высоком разрешении.
🧠 Оптимизация оперативной памяти
Partial swap (#ui-disable-partial-swap): оптимизирует потребление оперативной памяти, обновляя только изменённые части интерфейса, а не всё целиком. (Находится в состоянии Enabled, флаг имеет инверсное название).
Infinite Tab Freezing (#infinite-tabs-freezing): автоматически замораживает неактивные вкладки, освобождая ресурсы процессора и оперативной памяти, что предотвращает замедление браузера при большом количестве открытых страниц.
High Efficiency Mode (#high-efficiency-mode-available): включает встроенный режим экономии памяти, который отдаёт приоритет активной вкладке и оптимизирует фоновые процессы.
🧩 Дополнительные функции для комфорта и безопасности
Tab Organizer AI (#tab-organization / #tab-organizer): использует ИИ для автоматической группировки вкладок по темам (например, «Работа», «Развлечения»).
Biometric authentication for autofill (#biometric-authentication-for-autofill): добавляет уровень безопасности, требуя подтверждение (через сканер отпечатка пальца или распознавание лица) перед автозаполнением паролей или данных карт.
Помните, что эти флаги являются экспериментальными. Включайте их с осторожностью, по одному, и тестируйте стабильность браузера после каждого изменения. Если возникнут проблемы, вернуться к стандартным настройкам можно кнопкой «Сбросить все» вверху страницы chrome://flags. Некоторые флаги могут быть удалены в будущих версиях браузера без предварительного уведомления.