Safari


2021 год и новые ОС от Apple, представленные в этом году, войдут в историю. И совсем не из-за своих классных фишек или нововведений — хотя и таковые тоже имеются. Этот год запомнится всем фанатам и критикам Apple кое-чем другим — впервые за долгое время компания, которая обычно «гнет свою линию» и не слушает никого, похоже, решила внять просьбам своих поклонников. Фирменный браузер Safari — яркое тому подтверждение.

7 июня 2021 года Apple показала нам серьезно обновленный Safari — но уже спустя несколько бета-версий решила некоторые фишки переосмыслить, а некоторые и вовсе отменить. Однако такие пертурбации не делают приложение хуже — напротив, оно очень похорошело. Мы собрали все нововведения в фирменном браузере от Apple, которые появятся уже в сентябре после релиза iOS 15.

Редизайн

Пожалуй, это самая заметная часть изменений в Safari. И редизайн браузера за последние два месяца стал камнем раздора для многих. Некоторые жаловались, что пользоваться им стало очень неудобно и непривычно, а другие были в восторге от перемен.

Изначально адресная строка была перенесена от верхней грани экрана к нижней, и разместилась там в плавающем окошке поверх страницы. Однако совсем недавно Apple решила внести коррективы и убрала прозрачность — теперь адресная строка стала панелью управления и объединилась с кнопками на нижней грани. Кроме того, компания добавила в настройки Safari переключатель, который возвращает адресную строку наверх для пользователей, настроенных консервативно. 

Safari

Кстати, чтобы перенести адресную строку вниз, откройте «Настройки» — Safari и найдите блок «Вкладки». Выберите удобный для себя вариант. Другой способ — в самом браузере нажмите кнопку «аА» и выберите «Показать верхнюю адресную строку». 

Перемещаться между вкладками теперь стало проще — достаточно провести по адресной строке влево или вправо, чтобы переключиться на предыдущую или следующую вкладку. Нюанс: эта фишка работает только в режиме нового дизайна (адресная строка внизу экрана).

Safari


Новый способ обновления страницы

Кнопка обновления веб-странички теперь исчезла с панели управления Safari. Но сама функция, конечно же, на месте — просто в iOS 15 страница перезагружается простым свайпом сверху вниз. Это выглядит логично, так как именно таким жестом обновляется контент во многих нативных и сторонних приложения.

Тонирование веб-сайтов

Эта небольшая функция автоматически подстраивает окраску панели управления Safari под цвет веб-странички. Это улучшает внешний вид страницы визуально, но какого-то утилитарного назначения не несет. 

Safari

Панель вкладок "а-ля Mac"

Это новый режим вкладок, который очень напоминает таковой в macOS Monterey — вкладки отображаются сверху в виде горизонтальной карусели. Этот режим активируется при использовании iPhone в горизонтальной ориентации. Из нюансов: фишка не работает на iPhone SE 2020; возможно, дело в его небольшой диагонали, а может быть это баг, который впоследствии будет исправлен. 

Safari

Группы вкладок

Начиная с iOS 15, Safari позволяет упорядочить вкладки, распределив их по группам. Чтобы создать новую группу или просмотреть имеющуюся, нажмите на значок редактирования вкладок и коснитесь счетчика вкладок возле нижнего края экрана.

Группы вкладок могут пригодиться, если вы строите планы на короткое время — например, поехать в отпуск. В таком случае все вкладки, касающиеся брони жилья, заказа такси и туристических мест можно сгруппировать — и они не будут «мозолить глаза» на основном экране. 

Safari

Обзор вкладок

В iOS 14 вкладки просматривались в виде карточек, которые складывались в «карусель». Теперь же они отображаются в виде плиток, рассмотреть которые гораздо проще. Ненужные вкладки закрываются как и раньше — достаточно «выбросить» их свайпом за пределы экрана.

Настраиваемая начальная страница

Начиная с macOS Big Sur, браузер Safari позволяет кастомизировать начальную страницу — например, выбирать нужные информационные блоки или менять фоновый рисунок. Теперь такая же кастомизация доступна и в iOS/iPadOS 15. 

Safari

Расширения

Safari в iOS 15 теперь поддерживает те же расширения, которые доступны для Mac. Многие ждали эту возможность, и совсем скоро ею можно будет воспользоваться. Чтобы скачать новое расширение, потребуется зайти в App Store и выбрать его в списке доступных.

Live Text

Эта фишка позволяет распознавать текст на изображениях и фотографиях, чтобы работать с ним в дальнейшем в текстовых редакторах. Чтобы распознать и использовать текст с изображения, нужно удерживать картинку, после чего выбрать «Показать текст».

В бета-версии iOS 15 эта функция работает нестабильно и не на всех устройствах.

«Отправлено Вам»

Это небольшой информационный блок, который появился на стартовой странице Safari. Он собирает в себе все ссылки, которые были недавно отправлены владельцу iPhone или iPad через iMessage или другие приложения, которые совместимы с функцией «Отправлено Вам». 

Safari

Помимо самой ссылки, в блоке «Отправлено Вам» отображается её предпросмотр, а также имя и аватар пользователя, который её прислал. 



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Источник:

MacRumors MacRumors

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