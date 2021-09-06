2021 год и новые ОС от Apple, представленные в этом году, войдут в историю. И совсем не из-за своих классных фишек или нововведений — хотя и таковые тоже имеются. Этот год запомнится всем фанатам и критикам Apple кое-чем другим — впервые за долгое время компания, которая обычно «гнет свою линию» и не слушает никого, похоже, решила внять просьбам своих поклонников. Фирменный браузер Safari — яркое тому подтверждение.
7 июня 2021 года Apple показала нам серьезно обновленный Safari — но уже спустя несколько бета-версий решила некоторые фишки переосмыслить, а некоторые и вовсе отменить. Однако такие пертурбации не делают приложение хуже — напротив, оно очень похорошело. Мы собрали все нововведения в фирменном браузере от Apple, которые появятся уже в сентябре после релиза iOS 15.
Редизайн
Пожалуй, это самая заметная часть изменений в Safari. И редизайн браузера за последние два месяца стал камнем раздора для многих. Некоторые жаловались, что пользоваться им стало очень неудобно и непривычно, а другие были в восторге от перемен.
Изначально адресная строка была перенесена от верхней грани экрана к нижней, и разместилась там в плавающем окошке поверх страницы. Однако совсем недавно Apple решила внести коррективы и убрала прозрачность — теперь адресная строка стала панелью управления и объединилась с кнопками на нижней грани. Кроме того, компания добавила в настройки Safari переключатель, который возвращает адресную строку наверх для пользователей, настроенных консервативно.
Кстати, чтобы перенести адресную строку вниз, откройте «Настройки» — Safari и найдите блок «Вкладки». Выберите удобный для себя вариант. Другой способ — в самом браузере нажмите кнопку «аА» и выберите «Показать верхнюю адресную строку».
Перемещаться между вкладками теперь стало проще — достаточно провести по адресной строке влево или вправо, чтобы переключиться на предыдущую или следующую вкладку. Нюанс: эта фишка работает только в режиме нового дизайна (адресная строка внизу экрана).
Новый способ обновления страницы
Кнопка обновления веб-странички теперь исчезла с панели управления Safari. Но сама функция, конечно же, на месте — просто в iOS 15 страница перезагружается простым свайпом сверху вниз. Это выглядит логично, так как именно таким жестом обновляется контент во многих нативных и сторонних приложения.
Тонирование веб-сайтов
Эта небольшая функция автоматически подстраивает окраску панели управления Safari под цвет веб-странички. Это улучшает внешний вид страницы визуально, но какого-то утилитарного назначения не несет.
Панель вкладок "а-ля Mac"
Это новый режим вкладок, который очень напоминает таковой в macOS Monterey — вкладки отображаются сверху в виде горизонтальной карусели. Этот режим активируется при использовании iPhone в горизонтальной ориентации. Из нюансов: фишка не работает на iPhone SE 2020; возможно, дело в его небольшой диагонали, а может быть это баг, который впоследствии будет исправлен.
Группы вкладок
Начиная с iOS 15, Safari позволяет упорядочить вкладки, распределив их по группам. Чтобы создать новую группу или просмотреть имеющуюся, нажмите на значок редактирования вкладок и коснитесь счетчика вкладок возле нижнего края экрана.
Группы вкладок могут пригодиться, если вы строите планы на короткое время — например, поехать в отпуск. В таком случае все вкладки, касающиеся брони жилья, заказа такси и туристических мест можно сгруппировать — и они не будут «мозолить глаза» на основном экране.
Обзор вкладок
В iOS 14 вкладки просматривались в виде карточек, которые складывались в «карусель». Теперь же они отображаются в виде плиток, рассмотреть которые гораздо проще. Ненужные вкладки закрываются как и раньше — достаточно «выбросить» их свайпом за пределы экрана.
Настраиваемая начальная страница
Начиная с macOS Big Sur, браузер Safari позволяет кастомизировать начальную страницу — например, выбирать нужные информационные блоки или менять фоновый рисунок. Теперь такая же кастомизация доступна и в iOS/iPadOS 15.
Расширения
Safari в iOS 15 теперь поддерживает те же расширения, которые доступны для Mac. Многие ждали эту возможность, и совсем скоро ею можно будет воспользоваться. Чтобы скачать новое расширение, потребуется зайти в App Store и выбрать его в списке доступных.
Live Text
Эта фишка позволяет распознавать текст на изображениях и фотографиях, чтобы работать с ним в дальнейшем в текстовых редакторах. Чтобы распознать и использовать текст с изображения, нужно удерживать картинку, после чего выбрать «Показать текст».
В бета-версии iOS 15 эта функция работает нестабильно и не на всех устройствах.
«Отправлено Вам»
Это небольшой информационный блок, который появился на стартовой странице Safari. Он собирает в себе все ссылки, которые были недавно отправлены владельцу iPhone или iPad через iMessage или другие приложения, которые совместимы с функцией «Отправлено Вам».
Помимо самой ссылки, в блоке «Отправлено Вам» отображается её предпросмотр, а также имя и аватар пользователя, который её прислал.
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Источник:
То есть, находясь в самом низу страницы, надо вернуться к её началу и затем обновить свайпом вниз ?
Вместо того чтобы просто нажать на кнопку «обновить». Очень логично.
Удобно или нет — другой вопрос. Это разные понятия.