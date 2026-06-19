Эту суперполезная настройка Windows 11 моментально ускорит ваш компьютер или ноутбук

В Windows 11 по умолчанию скрыт важный параметр Processor Performance Boost Mode, который отвечает за безопасный разгон процессора. Эта настройка особенно полезна для владельцев высокопроизводительных компьютеров и ноутбуков, поскольку позволяет выжать из них максимум возможностей. Среди доступных профилей — как полное отключение турборежима (для экономии батареи), так и агрессивный разгон с приоритетом максимальной производительности. Есть также энергоэффективные варианты, которые повышают тактовую частоту только в крайнем случае.Чтобы открыть доступ к этим настройкам, нужно внести одно изменение в реестр Windows. Нажмите Win + R, введите regedit и нажмите Enter — откроется «Редактор реестра». Перейдите по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\be337238-0d82-4146-a960-4f3749d470c7 и найдите параметр Attributes. Измените его значение с 1 на 2, нажмите ОК, затем закройте редактор. После этого через панель управления в дополнительных параметрах схемы электропитания появится новый пункт — Processor Performance Boost Mode.Нажмите на меню «Пуск», в поиске впишите «Изменение схемы управления питанием» и запустите найденную утилиту. Нажмите «Изменить дополнительные параметры питания» — откроется меню «Электропитание». Перейдите в «Управление питанием процессора» -> «Режим усиления производительности процессора» (от батареи и от сети).В открывшемся меню вы увидите несколько режимов: «Отключен» — полностью отключает турбо-буст (частоты не поднимаются выше базовых), «Включен» — стандартный режим, «Агрессивный» — максимальная производительность с частым повышением частот, «Эффективно включенный» и «Эффективно агрессивный» — энергоэффективные варианты, которые снижают нагрев и продлевают время работы от батареи. Для повседневных задач лучше выбрать один из эффективных режимов, а для игр или тяжёлых вычислений — «Агрессивный». Экспериментируйте осторожно: изменение настроек может повлиять на стабильность системы.