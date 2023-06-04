Гайд по выбору монитора в 2023 году: TN, IPS и VA — в чём их отличия и какая матрица лучше?

Twisted Nematic (TN) — первая на рынке жидкокристаллическая технология отображения. Её кристаллы имеют скрученную структуру (когда напряжение не подаётся), что позволяет свету вращаться и проходить через поляризаторы. При подаче тока кристаллы теряют свою спиральную структуру, препятствуя попаданию света на цветные фильтры.

— первая на рынке жидкокристаллическая технология отображения. Её кристаллы имеют скрученную структуру (когда напряжение не подаётся), что позволяет свету вращаться и проходить через поляризаторы. При подаче тока кристаллы теряют свою спиральную структуру, препятствуя попаданию света на цветные фильтры. In-Plane Switching (IPS) — вместо спиральной структуры панели с жидкими кристаллами этого типа полагаются на вращающийся механизм. Следовательно, количество вращения жидких кристаллов определяет количество света, проходящего через поляризаторы.

— вместо спиральной структуры панели с жидкими кристаллами этого типа полагаются на вращающийся механизм. Следовательно, количество вращения жидких кристаллов определяет количество света, проходящего через поляризаторы. Vertical Alignment (VA) — эти панели не скручивают и не вращают жидкие кристаллы. Вместо этого кристаллы наклоняются под различными углами, чтобы изменить направление света.

Мониторы с VA-матрицами предлагают лучшие коэффициенты контрастности в диапазоне от 2500:1 до 6000:1.

У IPS этот показатель варьируется от 700:1 до 1500:1. Кроме того, панели IPS подсвечивают яркие объекты на чёрном фоне.

Коэффициенты контрастности TN-панелей колеблются в диапазоне от 600:1 до 1200:1. Всё из-за структуры скрученных жидких кристаллов, пропускающих больше света.

Наилучшие углы обзора предлагают панели IPS. Они сохраняют цвет и контрастность при просмотре под разными углами.

У VA-матрицы тоже довольно хороший диапазон углов обзора, но изменения контрастности могут быть заметны под разными углами.

Панели TN обеспечивают наименьшие углы обзора — уже при малейшем отклонении от центра видны искажения цвета.

Самые быстрые панели — TN. Они предлагают минимальное время отклика. В большинстве случаев задержки составляют менее одной миллисекунды.

Следующими идут IPS-дисплеи с временем отклика 1–2 миллисекунды.

Самые медленные панели с точки зрения времени отклика — VA. В среднем их показатель задержки составляет 2–3 миллисекунды.

Для геймеров с ограниченным бюджетом: любителям шутеров и прочих игр, где важна быстрая реакция, однозначно стоит рассматривать мониторы с панелями TN.

Для профессиональных создателей контента: дизайнерам, монтажёрам и прочим креативным людям, работающим с цветокоррекцией, лучше всего выбирать мониторы с IPS-матрицами.

Для повседневного использования и потребления контента: все базовые задачи покрывают мониторы с технологией VA — они обеспечивают отличные коэффициенты контрастности, углы обзора и цветопередачу.

Сегодняшний рынок мониторов настолько огромен, что подобрать подходящую модель зачастую не так уж и просто, как это кажется на первый взгляд. Помимо базовых метрик, таких как диагональ, соотношение сторон и разрешение, важно также уделить особое внимание выбору матрицы, которая будет наиболее идеально покрывать ваши задачи.Технология панели дисплея играет очень важную роль в восприятии контента с монитора, но как же решить, какой тип матрицы подходит именно вам? Разбираемся в мониторах в этом гайде.Перед сравнением различных технологий отображения, важно понять, как работают мониторы и почему разные типы матриц влияют на картинку.Как известно, LCD-дисплей состоит из нескольких слоёв, которые включают в себя набор поляризаторов, жидкие кристаллы и подсветку. Они отвечают за изменения цвета и яркости пикселей, из которых состоит экран.На первом этапе свет проецируется от подсветки монитора и попадает на первый поляризатор, который задаёт единственную плоскость для его рассеивания внутри матрицы. Это позволяет последующим слоям изменять направление, в котором рассеивается свет, что, в свою очередь, помогает выводить разные цвета на экран.Как только направление светового рассеивания меняется, оно проходит через второй слой поляризаторов и достигает цветовых фильтров. Путем изменения количества света, попадающего в каждый цветовой фильтр, можно изменить цвет и яркость каждого пикселя.Жидкие кристаллы — это особые соединения, которые меняют своё положение в пространстве при воздействии током. Это изменение направления изменяет и плоскость рассеивания света.На этом этапе мы подошли к главному вопросу — в чём различия матриц. В мониторах могут использоваться различные типы жидких кристаллов. Именно эта разница, а также направление их вращения создаёт различные технологии отображения.Рассмотрим три основных типа технологий отображения:Из-за различий в том, как жидкие кристаллы рассеивают свет, каждая технология панели предлагает разные впечатления от просмотра. В связи с этим важно понимать функции, предлагаемые определённой матрицей, поскольку каждая из панелей хороша по-своему.Коэффициент контрастности монитора определяет разницу между самым ярким и самым тёмным оттенком, который он может воспроизвести. Более высокое значение коэффициента контрастности означает более глубокий чёрный цвет.Также важно отметить, что человеческий глаз более чувствителен к изменениям яркости, чем к изменениям цвета. Следовательно, если панель монитора предлагает более высокие значения коэффициента контрастности, восприятие изображения будет значительно лучше.Ещё один важный показатель, определяющий углы, при которых монитор может точно воспроизводить цвета. Экран с хорошими углами обзора не должен искажать цвета, если смотреть на него со стороны.Человеческий глаз видит более миллиарда цветов, но ни один монитор не может отображать все цвета со 100% точностью. Однако все экраны поддерживают специальный диапазон цветов, определяемый его цветовой гаммой.Большинство современных мониторов могут без проблем отображать цвета в пространстве sRGB, но с широкими цветовыми гаммами, такими как Adobe RGB, DCI-P3 и Rec-2020, дела обстоят немного хуже.При сравнении технологий отображения для цветопередачи панели IPS в среднем покрывают ~95% широкой цветовой гаммы DCI-P3, у VA этот показатель составляет ~90%, ну а TN-матрицы вовсе работают только в sRGB.Жидким кристаллам в вашей панели требуется некоторое время, чтобы отреагировать на ток. Следовательно, существует задержка между поступлением данных изображения на монитор и выводом на экран. Эта задержка называется время отклика дисплея, и она приводит к визуальным дефектам и ореолам при отображении на мониторе.Все современные мониторы на рынке используют разные технологии отображения. Некоторые предлагают меньшее время отклика, другие — лучшие углы обзора и коэффициент контрастности. Выбирать нужно строго исходя из своих задач и индивидуальных предпочтений.Мы же только можем подсказать, в каких сценариях лучше подойдёт та или иная матрица.Конечно же, на рынке также полно мониторов с OLED-дисплеями, которые по всем показателям лучше устройств с LCD-экранами, но и стоят они в несколько раз дороже.Мы настоятельно рекомендуем посмотреть монитор вживую перед покупкой, чтобы понять, насколько вам подходит его матрица.