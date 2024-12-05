Где качать платные приложения на macOS бесплатно

В последние годы у пользователей появилось больше причин покупать компьютеры Apple. Всё — благодаря переходу на невероятно мощные чипы М-серии. Но в противовес этому выступают сложности с приобретением приложений и игр в России. Рассказываем, где можно скачать практически любое приложение или игру бесплатно.
«Мы считаем, что 80% людей, которые крадут контент, не хотят этого делать; просто у них нет законной альтернативы», — Стив Джобс.
Да, выше приведена фраза Джобса из интервью журналу Esquire в 2003 году. Мы осуждаем пиратство, но иногда ситуация вынуждает пользоваться такими методами. Увы, многие разработчики перестали выпускать свои проекты в российском сторе, а все остальные утилиты стало намного сложнее покупать. Вряд ли кто-то захочет искать аналоги и переучиваться, особенно, если с этим связана работа или учёба. К счастью, на наших просторах существует довольно уникальный ресурс — AppsTorrent.
Наверняка многие маководы уже знают о нём давно. Сам портал AppsTorrent существует уже достаточно долго, а создавали его несколько разработчиков на чистом энтузиазме. Причём сайт предлагает максимально удобный интерфейс, разделы с типами приложений, статьи, гайды и многое другое. Большинство утилит обновляются практически моментально. Например, тот же Final Cut Pro 11 появился на этом ресурсе спустя сутки после релиза в App Store.
Согласитесь, отсутствие демо-версий у большинства приложений в App Store — жирный минус Apple. Вы не можете протестировать FCP перед тем, как отдать за него 25 тысяч рублей. А что если оно вам не подойдёт? В текущих реалиях вы можете запросить возврат средств, но они вернутся на баланс Apple. Сомневаюсь, что кому-то нужно держать столько денег на Apple ID. Тут же вы можете скачать софт, протестировать его, а после купить в сторе (при ярких приступах угрызения совести).
Ещё один яркий пример — Affinity Photo и другие приложения от этой студии. Их попросту нет в российском App Store, но они доступны абсолютно бесплатно на AppsTorrent.
Но самый кайф — предыдущие версии приложений. Иногда разработчики портят свои утилиты полным редизайном, к которому сложно привыкнуть, но бывает и так, что новая версия приложения вылетает или работает некорректно. В App Store нет возможности откатить версию или установить предыдущую, а на AppsTorrent это всё есть.
В заключение добавлю, что если кто-то из ваших знакомых отказывается от покупки Mac только из-за невозможности пиратить софт, покажите ему этот сайт. Возможно, это подтолкнёт его на переход на нормальный компьютер.