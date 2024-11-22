Где скачать обои Asus ROG Phone 9 Pro

Asus представила свою новую геймерскую серию смартфонов, в которую вошли ROG Phone 9 и 9 Pro. В этой заметке вы сможете скачать фирменные обои новинок.
«Прошка» доступна в конфигурациях 16/512 ГБ и 24 ГБ / 1 ТБ. Основная камера тройная: 50 + 32 + 13 МП. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП. Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки HyperCharge мощностью 65 Вт.
Стоимость серии Asus ROG Phone 9 стартует от 1000 долларов.
Скачать обои ROG Phone 9Новинки получили набор обоев из 10 изображений, которые можно скачать по ссылке ниже. Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.
Как скачать обои из Telegram
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