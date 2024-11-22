Где скачать обои Asus ROG Phone 9 Pro

Георгий
Asus ROG Phone 9 Pro

Asus представила свою новую геймерскую серию смартфонов, в которую вошли ROG Phone 9 и 9 Pro. В этой заметке вы сможете скачать фирменные обои новинок.

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Напомним, оба смартфона получили 6,78-дюймовый LTPO AMOLED дисплей с пиковой яркостью 1600 нит и частотой обновления до 185 Гц. В качестве аппаратной платформы используется топовый чип Snapdragon 8 Elite. Устройства из коробки работают на Android 15.

«Прошка» доступна в конфигурациях 16/512 ГБ и 24 ГБ / 1 ТБ. Основная камера тройная: 50 + 32 + 13 МП. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП. Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки HyperCharge мощностью 65 Вт.

Стоимость серии Asus ROG Phone 9 стартует от 1000 долларов.

Скачать обои ROG Phone 9

Новинки получили набор обоев из 10 изображений, которые можно скачать по ссылке ниже. Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.

Скачать обои (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска
  • Нажмите кнопку поделиться
  • Выберите «Сохранить изображение»
Как скачать обои
 
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