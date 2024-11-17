Где скачать обои HyperOS 2.0

Xiaomi представила свою флагманскую серию смартфонов Xiaomi 15, а вместе с ней анонсировала HyperOS 2.0. Операционка на базе Android 15 в ближайшее время станет доступна на всех совместимых устройствах. В этой заметке предлагаем скачать фирменные обои.
Скачать обои HyperOS 2.0HyperOS 2.0 получила большой набор фирменных обоев, которые вы сможете скачать по ссылке ниже. Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.
Как скачать обои из Telegram
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