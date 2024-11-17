Где скачать обои HyperOS 2.0

Георгий
Обои HyperOS 2.0

Xiaomi представила свою флагманскую серию смартфонов Xiaomi 15, а вместе с ней анонсировала HyperOS 2.0. Операционка на базе Android 15 в ближайшее время станет доступна на всех совместимых устройствах. В этой заметке предлагаем скачать фирменные обои.

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Если вы пропустили, HyperOS 2.0 получила большой набор функций на базе искусственного интеллекта, в то числе ИИ-поиск, ИИ-перевод и многое другое. Xiaomi называет эту функциональность HyperAI.

Скачать обои HyperOS 2.0

HyperOS 2.0 получила большой набор фирменных обоев, которые вы сможете скачать по ссылке ниже. Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.

Скачать обои на телефон (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска
  • Нажмите кнопку поделиться
  • Выберите «Сохранить изображение»
 Как скачать обои
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