Где скачать стоковые обои со смартфона iQOO 13

Георгий
iQOO 13

Что за iQOO? Это суббренд Vivo, который выходит на российский рынок. Недавно компания анонсировала свое флагманское устройство — iQOO 13, а мы в этой заметке предлагаем скачать его стоковые обои.

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Смартфон iQOO 13 получил 6,82-дюймовый дисплей с разрешением 1440 x 3168 пикселей и частотой обновления 144 Гц. В качестве аппаратной платформы используется новейший чип Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель до 1 ТБ.

Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 6100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Обои iQOO 13

Смартфон получил семь фирменных обоев, которые можно скачать по ссылке ниже. Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.

Скачать обои на телефон (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска
  • Нажмите кнопку поделиться
  • Выберите «Сохранить изображение»
 Как скачать обои
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