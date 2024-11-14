Где скачать стоковые обои со смартфона iQOO 13

Что за iQOO? Это суббренд Vivo, который выходит на российский рынок. Недавно компания анонсировала свое флагманское устройство — iQOO 13, а мы в этой заметке предлагаем скачать его стоковые обои.
Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 6100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.
Обои iQOO 13Смартфон получил семь фирменных обоев, которые можно скачать по ссылке ниже. Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.
Как скачать обои из Telegram
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