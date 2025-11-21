Gmail сканирует вашу почту для обучения ИИ. Как запретить это делать, чтобы письма не утекли в общий доступ?

Компания Google внедрила новую политику использования данных, которая позволяет анализировать содержимое электронных писем и вложений в Gmail для обучения искусственного интеллекта. Эта функция активируется по умолчанию, но можно отключить её в настройках.
Для полного отключения этой сомнительной функции требуется выполнить всего несколько простых шагов.
В настройках Gmail
Откройте настройки Gmail (иконка шестерёнки → «Все настройки»). В разделе «Общие» найдите опцию «Умные функции» и снимите галочку с Включить умные функции в Gmail, Chat и Meet». В появившемся меню нажмите «Отключить и перезагрузить».
В настройках Google Workspace (корпоративная почта)
Сделайте всё то же самое, но дополнительно перейдите в подраздел «Умные функции в Google Workspace», снимите все галочки и нажмите «Сохранить».
Функция сканирования почты для обучения ИИ в Gmail пока распространяется постепенно, и не у всех пользователей она активирована. Однако тем, кто ценит конфиденциальность, рекомендуется проверить настройки заранее. Отключение этих функций может ограничить некоторые умные возможности Gmail, но гарантирует, что содержимое ваших писем никуда не утечёт.