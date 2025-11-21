Gmail сканирует вашу почту для обучения ИИ. Как запретить это делать, чтобы письма не утекли в общий доступ?





Компания Google внедрила новую политику использования данных, которая позволяет анализировать содержимое электронных писем и вложений в Gmail для обучения искусственного интеллекта. Эта функция активируется по умолчанию, но можно отключить её в настройках.

Gmail теперь может автоматически анализировать все личные сообщения и вложения для улучшения работы ИИ-моделей Google, включая Gemini AI. Это означает, что содержание ваших писем может использоваться для развития умного составления ответов, поисковой выдачи и ИИ-ассистентов. Хотя Google обещает анонимизацию данных и соблюдение мер безопасности, у пользователей, работающих с конфиденциальной информацией, это может вызывать обеспокоенность.Для полного отключения этой сомнительной функции требуется выполнить всего несколько простых шагов.Откройте настройки Gmail (иконка шестерёнки → «Все настройки»). В разделе «Общие» найдите опцию «Умные функции» и снимите галочку с Включить умные функции в Gmail, Chat и Meet». В появившемся меню нажмите «Отключить и перезагрузить».Сделайте всё то же самое, но дополнительно перейдите в подраздел «Умные функции в Google Workspace», снимите все галочки и нажмите «Сохранить».Функция сканирования почты для обучения ИИ в Gmail пока распространяется постепенно, и не у всех пользователей она активирована. Однако тем, кто ценит конфиденциальность, рекомендуется проверить настройки заранее. Отключение этих функций может ограничить некоторые умные возможности Gmail, но гарантирует, что содержимое ваших писем никуда не утечёт.