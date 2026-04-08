Google Chrome наконец-то получил мегаполезную функцию, которая уже давно есть во всех браузерах. Как её включить

Фархад


Google официально выпустила одно из самых ожидаемых обновлений для настольной версии Chrome. Нововведений всего два, но пользователи ждали их годами. Речь идёт о вертикальных вкладках и полноценном режиме чтения с эффектом погружения. Рассказываем, зачем они нужны и как их включить.

Вертикальные вкладки — альтернатива горизонтальной полосе вкладок, которая существовала с момента запуска Chrome. Список открытых вкладок отображается в левой части экрана. Это позволяет читать заголовки страниц целиком, даже когда количество вкладок достигает двузначных значений, а группы вкладок упрощают их организацию.

Пользователи также могут свернуть вертикальные вкладки в узкий столбец со значками. Google заявляет, что такая разметка идеально подходит для многозадачности, позволяя экономить время.



Чтобы получить доступ к этой функции, обновите Chrome до последней версии. Затем щелкните правой кнопкой мыши в верхней части любой вкладки Chrome и выберите опцию «Показать вкладки вертикально» в самом низу.

Если у вас нет этой опции, выполните следующее:
  • Откройте новую вкладку и перейдите по адресу chrome://flags
  • Введите Vertical Tabs и переведите его статус с default на enabled;
  • Теперь найдите Reading Mode Experimental Immersive Mode и тоже активируйте эту функцию;

  • После активации перезапустите браузер;
  • Готово!

Теперь обе функции станут вам доступны. 



Ну, а новый режим чтения с эффектом погружения предоставляет полноэкранный интерфейс, а не просто другую разметку в боковой панели, что устраняет все визуальные отвлекающие факторы. Плюс в правом верхнем углу можно запустить преобразование текста в речь и настроить другие параметры отображения.
-1
Комментарии (2)

+129
samych
Chrome уже не тот.
2 часа назад в 21:34
#
+22
Феликс
Шляпа какая-то. Еще и в флаги лезть надо. Редакция как обычно описалась от радости.
58 минут назад
#

