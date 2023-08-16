Google начала предупреждать об удалении аккаунтов. Как не лишиться почты, фотографий и всего остального?

Фото: Unsplash



Пользователи Google начали получать письма с предупреждением о том, что их аккаунты скоро будут удалены со всем содержимым. Ирония в том, что письма приходят на аккаунты, которые давно не используются, поэтому вероятность, что эти предупреждения будут прочитаны, очень низкая (разве что у пользователя настроена переадресация писем на другой адрес).







Google предупреждает, что с 1 декабря 2023 года начнётся деактивация аккаунтов, которые не используются более двух лет. Зайти в них после этого не получится, то есть их пользователи будут лишены всей переписки в Gmail, истории поиска, контактной информации, сохранённой в «Контактах», фотографий и видео в «Google Фото» и прочего контента, связанного с их аккаунтами. Сделано единственное исключение — на YouTube сохранятся загруженные ими видеоролики, по у пользователей пропадут возможности по управлению ими (например, удаление или скрытие).



Избежать удаления аккаунта довольно просто: достаточно зайти в учётную запись и предпринять какое-нибудь действие, которое будет зафиксировано (написать или ответить на письмо, поискать информацию в поисковике, запустить видео, оставить комментарий или поставить лайк и тому подобное).



Гаджеты Google и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides