

В начале ноября на смартфонах Google Pixel 6 и 6 Pro появилась возможность измерять пульс без применения умных часов. Смартфон сам научился определять частоту сердечных сокращений.



Это можно сделать в приложении Google Fit. На ее главной странице проскрольте вниз, откройте раздел «Изучить» и выберите «Измерить пульс».





После выполнения этих действий приложение активирует камеру смартфона. Вам нужно расположить палец на линзе, чтобы камера могла отслеживать изменение его цвета. В процессе система может попросить подвинуть его, чтобы точнее измерить пульс.Как только приложение начнет считывать частоту сердечных сокращений, не двигайтесь в течение нескольких секунд, пока оно не даст вам сигнал. Результат сохраняется в приложении, это позволяет отслеживать динамику пульса в течение дня, нескольких дней, недели и более.Для измерения пульса камере важно, чтобы вокруг было много света, потому что измеряется этот параметр с помощью оптического датчика. По данным 9to5google, Pixel 6 и 6 Pro отлично справляются с этой задачей при достаточном освещении, тогда как в более темных областях показатели могут быть менее точными.