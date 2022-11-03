Google позволила играть в мобильные игры на ПК

Компания Google запустила десктопную версию игрового сервиса Google Play Games. Он работает всего в нескольких странах мира, но это ограничение можно обойти.
Google Play Games позволяет устанавливать и запускать на компьютере игры, которые изначально создавались для Android и не были портированы разработчиками на десктопные платформы. В каталоге десктопной версии Google Play Games всего 85 игр, в том числе 1945 Air Force, Blade Idle, Cookie Run: Kingdom, and Evony: The King’s Return. Со временем их число будет пополняться.
Прогресс, достигнутый в играх, синхронизируется между компьютером и мобильным устройством, что удобно, если вы играете как дома, так и в пути. Рекомендуемые минимальные требования к использованию Google Play Games на компьютере следующие:
- Windows 10 (версии 2004 и выше) с учётной записью администратора
- SSD-накопитель
- Видеочип Intel UHD Graphics 630
- 4-ядерный процессор
- 8 ГБ оперативной памяти
- 10 ГБ свободного места в накопителе
- Включенная аппаратная виртуализация
Для скачивания, установки и запуска Google Play Games на компьютере потребуется включить VPN с IP-адресом одной из стран, где работает этот сервис (США, Канада, Мексика, Бразилия, Индонезия, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Гонконг, Южная Корея и Тайвань). Также нужно сменить страну в настройках профиля Google:
- Войдите в аккаунт и откройте «Настройки»
- В разделе «Платежный профиль» нажмите на значок карандаша
- В открывшемся окне выберите «Создать новый профиль»
- Нажмите «Продолжить»
- В раскрывающемся списке выберите страну, с которой будет связан ваш профиль
- Введите новый адрес
- Нажмите «Отправить»