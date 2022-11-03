Google Игры

Google позволила играть в мобильные игры на ПК

Александр

Компания Google запустила десктопную версию игрового сервиса Google Play Games. Он работает всего в нескольких странах мира, но это ограничение можно обойти.

Google Play Games позволяет устанавливать и запускать на компьютере игры, которые изначально создавались для Android и не были портированы разработчиками на десктопные платформы. В каталоге десктопной версии Google Play Games всего 85 игр, в том числе 1945 Air Force, Blade Idle, Cookie Run: Kingdom, and Evony: The King’s Return. Со временем их число будет пополняться.



Прогресс, достигнутый в играх, синхронизируется между компьютером и мобильным устройством, что удобно, если вы играете как дома, так и в пути. Рекомендуемые минимальные требования к использованию Google Play Games на компьютере следующие:

  • Windows 10 (версии 2004 и выше) с учётной записью администратора
  • SSD-накопитель
  • Видеочип Intel UHD Graphics 630
  • 4-ядерный процессор
  • 8 ГБ оперативной памяти
  • 10 ГБ свободного места в накопителе
  • Включенная аппаратная виртуализация

Для скачивания, установки и запуска Google Play Games на компьютере потребуется включить VPN с IP-адресом одной из стран, где работает этот сервис (США, Канада, Мексика, Бразилия, Индонезия, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Гонконг, Южная Корея и Тайвань). Также нужно сменить страну в настройках профиля Google:

  • Войдите в аккаунт и откройте «Настройки»
  • В разделе «Платежный профиль» нажмите на значок карандаша
  • В открывшемся окне выберите «Создать новый профиль»
  • Нажмите «Продолжить»
  • В раскрывающемся списке выберите страну, с которой будет связан ваш профиль
  • Введите новый адрес
  • Нажмите «Отправить»

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
В каких iPhone и Android-смартфонах есть eSIM? Полный список моделей
Android 13 портировали на десятки старых смартфонов
Похоже, у Google Pixel 6a большие проблемы. Такой смартфон и даром не нужен
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

«Сбербанк» рассказал, как платить айфоном в России без Apple Pay
10 мудрых способов использовать NFC-метки
Как скачать из «ВКонтакте» все свои данные: сообщения, фотографии и многое другое
Как заказать товар без предоплаты на Wildberries. Заплатить можно при получении

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу