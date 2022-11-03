Google позволила играть в мобильные игры на ПК

Компания Google запустила десктопную версию игрового сервиса Google Play Games. Он работает всего в нескольких странах мира, но это ограничение можно обойти.



Google Play Games позволяет устанавливать и запускать на компьютере игры, которые изначально создавались для Android и не были портированы разработчиками на десктопные платформы. В каталоге десктопной версии Google Play Games всего 85 игр, в том числе 1945 Air Force, Blade Idle, Cookie Run: Kingdom, and Evony: The King’s Return. Со временем их число будет пополняться.







Прогресс, достигнутый в играх, синхронизируется между компьютером и мобильным устройством, что удобно, если вы играете как дома, так и в пути. Рекомендуемые минимальные требования к использованию Google Play Games на компьютере следующие:





Windows 10 (версии 2004 и выше) с учётной записью администратора

SSD-накопитель

Видеочип Intel UHD Graphics 630

4-ядерный процессор

8 ГБ оперативной памяти

10 ГБ свободного места в накопителе

Включенная аппаратная виртуализация

Войдите в аккаунт и откройте «Настройки»

В разделе «Платежный профиль» нажмите на значок карандаша

В открывшемся окне выберите «Создать новый профиль»

Нажмите «Продолжить»

В раскрывающемся списке выберите страну, с которой будет связан ваш профиль

Введите новый адрес

Нажмите «Отправить»

Для скачивания, установки и запуска Google Play Games на компьютере потребуется включить VPN с IP-адресом одной из стран, где работает этот сервис (США, Канада, Мексика, Бразилия, Индонезия, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Гонконг, Южная Корея и Тайвань). Также нужно сменить страну в настройках профиля Google: