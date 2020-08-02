Компания Google встроила в десктопный браузер Chrome поддержку функции Nearby Sharing. Благодаря этому, можно быстро отправлять файлы с компьютера на смартфон.
Это нововведение в настоящее время доступно только в тестовых версиях Chrome (Dev и Canary). Для включения новой возможности необходимо активировать её через скрытые настройки браузера.
Для этого введите в адресной строке chrome://flags, нажмите Enter, найдите в открывшемся списке экспериментальных функций опцию Nearby Sharing, активируйте её, выбрав Enabled, и перезапустите браузер. После этого во вкладке на странице chrome://nearby появятся мобильные устройства, на которые вы сможете отправлять файлы с компьютера. Оба гаджета должны находиться в зоне покрытия Bluetooth, и на них должен быть выполнен вход в один и тот же аккаунт Google.
В настоящее время эта функция работает только с Dev- и Canary-версиями Chrome для Windows, а файлы можно отправлять только на смартфоны Pixel. Можно ожидать, что по завершению этапа тестирования компания Google встроит Nearby Sharing в стабильные сборки Chrome на всех поддерживаемых десктопных платформах и обеспечит совместимость с любыми смартфонами и планшетами на базе Android.
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