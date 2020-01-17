



Компания HUAWEI сообщила, что в ближайшее время российским пользователям станет доступна новая версия EMUI 10. В первую очередь это обновление появится на флагманских смартфонах HUAWEI P30, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI Mate20 и HUAWEI Mate20 Pro. Другие модели бренда получат его во втором квартале этого года.



Обновление EMUI 10 предлагает доработанный дизайн, новые эффекты анимации, интеллектуальное взаимодействие устройств, улучшенную производительность и другие функции. Новая версия EMUI 10 будет доступна на 35 моделях смартфонов HUAWEI.



Важным нововведением EMUI 10 стал механизм детерминированной задержки. Эта технология способна определять QoS (качество обслуживания) и срок выполнения для каждой системной задачи. Операционная система планирует задачи в соответствии с приоритетом QoS и распределяет процессорное время, мощности графического модуля, памяти, полосы пропускания, Wi-Fi и другие ресурсы в зависимости от приоритета и сроков выполнения задачи. Это гарантирует плавное и стабильное взаимодействие со смартфоном и устраняет проблемы с задержками, возникающие в Android из-за нерегулируемой конкуренции между задачами.



По словам HUAWEI, в новой версии EMUI 10.0 разработчики постарались проработать каждую деталь, чтобы оптимизировать пользовательский опыт и упростить доступ к новым интеллектуальным возможностям смартфонов. В интерфейсе появились анимированные элементы, которые активируются в различных ситуациях. Благодаря им реакции интерфейса на прикосновения стали более естественными. Тёмная тема обеспечивает визуальный комфорт при работе с интерфейсом в вечернее и ночное время.



Обновление EMUI 10.0 будет доступно для следующих устройств:





HUAWEI P30 Pro: январь–февраль 2020

HUAWEI P30: январь–февраль 2020

HUAWEI Mate 20 Pro: январь–февраль 2020

HUAWEI Mate 20: январь–февраль 2020

HUAWEI P30 Lite: апрель–июнь 2020

HUAWEI P Smart Z: апрель–июнь 2020

HUAWEI P Smart 2019: апрель–июнь 2020

HUAWEI Nova 5T: март–май 2020

HUAWEI P20 Pro: апрель–июнь 2020

HUAWEI P20: апрель–июнь 2020

Для обновления смартфона до EMUI 10.0 необходимо следовать инструкциям на экране смартфона («Настройки» > «Обновление ПО»). За обновлением интерфейса также можно обратиться к сотрудникам розничных магазинов и сервисных центров HUAWEI. Пуш-уведомления об обновлении EMUI 10.0 будут появляться в разное время в зависимости от страны. Информация о текущей версии EMUI доступна в вашем телефоне («Настройки» > «Система» > «О телефоне»).





