Играем в ретро-игры на ПК с Windows: эмуляторы NES, PS3, Xbox 360 и всех других старых консолей

Что такое эмуляция и с чего начать

Эмуляторы 8-битных и 16-битных консолей

Эмуляторы консолей пятого поколения (PS1, N64, Saturn)

Эмуляторы консолей шестого поколения (PS2, GameCube/Wii, Dreamcast, Xbox)

Эмуляторы консолей седьмого поколения (PS3, Xbox 360)

Аркады, DOS и прочие системы

Как использовать эмуляторы

Рекомендации по железу

Для 8- и 16-битных консолей (NES, SNES, Genesis, GB/GBA) подойдёт почти любой ПК, даже с процессором 10-летней давности.

Для PS1, N64, Dreamcast требуется процессор от 2 ГГц, 2–4 ГБ ОЗУ.

Для PS2, GameCube/Wii рекомендуется процессор с тактовой частотой от 3 ГГц (желательно 4 ядра), 4–8 ГБ ОЗУ, дискретная видеокарта среднего уровня.

Для PS3 (RPCS3) нужен мощный процессор (Intel Core i7 или AMD Ryzen 7), 8+ ГБ ОЗУ, видеокарта с поддержкой Vulkan.

Для Xbox 360 (Xenia) требования схожи с PS3, но совместимость пока ниже.

Что вы получите с эмуляторами

Ретро-игры переживают настоящий ренессанс. Десятки тысяч классических проектов, от пиксельных шедевров 8-битной эпохи до полноценных 3D-блокбастеров начала 2000-х, сегодня доступны на современных компьютерах и ноутбуках с Windows. Эмуляция консольных игр перестала быть уделом гиков и программистов — современные эмуляторы предлагают удобный интерфейс, поддержку геймпадов, возможность сохранения в любой момент и улучшенную графику вплоть до 4K. В этом материале мы разберём лучшие эмуляторы для популярных в прошлом ретро-консолей — от легендарной NES и Sega Genesis до PlayStation 3 и Xbox 360, а также дадим рекомендации по выбору, установке и настройке.Эмулятор — это программа, которая воссоздаёт аппаратную среду игровой консоли на компьютере, позволяя запускать образы игр (так называемые ROM-файлы) без оригинального железа. Для большинства ранних консолей (включая PS2, GameCube, Dreamcast) эмуляция работает на удивление гладко даже на не самом мощном ПК. Для более поздних систем (PS3, Xbox 360) требования выше, но и они вполне доступны.Если вы не хотите разбираться в десятках отдельных эмуляторов, обратите внимание на— универсальную платформу, которая объединяет эмуляторы разных консолей в одном интерфейсе. RetroArch работает через ядра — это отдельные эмуляторы, подключённые к общей оболочке. Вы устанавливаете RetroArch, скачиваете нужные ядра через встроенный менеджер и запускаете игры из общего каталога. Альтернативный вариант —, который автоматически настраивает EmulationStation и RetroArch, предоставляя готовое к использованию решение.Однако многие предпочитают отдельные эмуляторы для каждой консоли — они часто дают больше контроля над настройками и могут работать быстрее на слабом железе. Ниже мы рассмотрим лучшие варианты для каждой системы.Это самые «лёгкие» системы — они запустятся на любом компьютере, даже на ноутбуке 10-летней давности.Золотой стандарт эмуляции NES —. Это эмулятор с открытым исходным кодом, доступный для Windows, Linux и macOS, который считается одним из лучших благодаря высокой точности воспроизведения. Если нужна максимальная точность (например, для спидраннеров), обратите внимание на— он показывает наивысшие результаты в тестах совместимости. Для повседневной игры отлично подойдёт и— он менее точен, но удобен и широко распространён.Безусловный лидер —. Этот эмулятор поддерживает 99,5% всех игр SNES, работает на всех платформах, включая Windows, и предлагает такие функции, как мгновенные сохранения, настраиваемое управление и интерполяцию звука. Он прост в настройке и надёжен. Также существует возрождённый— современная версия легендарного ZSNES с улучшенной графикой и совместимостью с новым железом.Здесь два основных кандидата.считается многими лучшим эмулятором для Sega Mega Drive/Genesis, а также поддерживает игры с Sega CD, Sega 32X, Master System и Game Gear. Он лёгкий, точный и стабильный. Классическийтакже остаётся популярным выбором, особенно для старых версий Windows.Для портативных консолей Nintendo лучший выбор для GBA —. Это современный, стабильный и высокоточный эмулятор. Классическийостаётся самым популярным и поддерживает все поколения Game Boy, но mGBA сегодня считается более каноничным. Для эмуляции Game Boy и Game Boy Color отличным выбором будет— эмулятор для Windows с поддержкой многопользовательской игры по ссылке.— это главный эмулятор N64 для Windows. Он бесплатный, с открытым исходным кодом, поддерживает сжатые ROM-файлы и имеет широкую совместимость. Альтернатива —— кросс-платформенный эмулятор с отличной совместимостью, но он управляется из командной строки (хотя существуют графические оболочки).Здесь два основных претендента.— современный эмулятор, который фокусируется на скорости, точности и поддержке низкопроизводительных устройств.— классика, проверенная годами, которая также поддерживает подавляющее большинство игр. Оба работают быстро и практически не требуют настроек.Эмуляция Saturn долгое время считалась сложной, но сейчас ситуация улучшилась.— многосистемный эмулятор, который обеспечивает наиболее точную эмуляцию Saturn. Однако он ресурсоёмок: рекомендуется как минимум четырёхъядерный процессор Intel архитектуры Haswell или новее.Безусловный стандарт —. Это бесплатный эмулятор с открытым исходным кодом, который активно развивается уже более двух десятилетий. Он позволяет запускать почти все игры для PS2 с улучшенным разрешением и дополнительными эффектами. Альтернатива —— более лёгкий эмулятор, который не требует файлов BIOS.— это, пожалуй, самый известный и продвинутый эмулятор среди всех конкурентов. Он поддерживает игры для GameCube и Wii, позволяет повышать разрешение вплоть до 8K, использует преимущества многоядерных процессоров. Для комфортной игры рекомендуется современный ЦПУ с тактовой частотой от 3 ГГц.— самый удобный и красивый эмулятор Dreamcast. Он доступен для Windows, Mac, Linux и даже Raspberry Pi и поддерживает более 85% игр. Альтернатива —, который также эмулирует аркадные системы Naomi и Atomiswave.Эмуляция оригинального Xbox всё ещё находится в разработке. Основной проект —— активно развивается, но совместимость пока не идеальна. Для серьёзной игры лучше использовать оригинальную консоль или обратить внимание на Xbox 360 с обратной совместимостью.Эти системы требуют уже серьёзного ПК, но эмуляция становится всё более доступной.— это мультиплатформенный эмулятор PS3 с открытым исходным кодом, написанный на C++. На сегодняшний день стабильно работает более 70% библиотеки PS3, включая многие эксклюзивы. Эмулятор доступен для Windows, Linux и macOS, поддерживает архитектуры x64 и ARM64 (включая Snapdragon X Elite). Требования к системе высоки, но проект активно развивается.Эмулятор— это основной проект для эмуляции Xbox 360. Он пока находится на ранней стадии разработки, поэтому совместимость ограничена — многие игры либо не запускаются, либо работают с ошибками. Однако проект открытый и развивается силами сообщества. Если вы хотите поиграть в игры с Xbox 360 на ПК, пока что лучший вариант — дождаться более зрелой версии Xenia или использовать официальные порты игр.Аркады (MAME):— это эталонный эмулятор аркадных автоматов. Он поддерживает тысячи игр с 1970-х до 2000-х годов.DOS-игры:— улучшенная версия классического DOSBox с поддержкой ускорителя 3dfx Voodoo 3D и русского языка.Atari 2600:— лучший эмулятор для первой консоли Atari.Если хотите простоту и всё в одном месте — установите, в нём через меню загрузите ядра для нужных консолей. Если предпочитаете отдельные программы для каждой системы — скачайте эмуляторы из списка выше.В интернете существуют обширные и хорошо структурированные каталоги старых игр. Для большинства эмуляторов достаточно скачать и распаковать архив, а затем запустить исполняемый файл. Для игр с PS1, PS2, Dreamcast, Saturn и некоторых других консолей могут потребоваться файлы BIOS (системное ПО консоли). Их нужно скопировать в соответствующую папку эмулятора — инструкции обычно есть на сайтах проектов.В настройках эмулятора обычно можно настроить управление с помощью геймпада. Некоторые программы позволяют сохранять отдельные настройки для каждой игры и назначать кнопки на определённые действия.Вам станут доступны тысячи классических игр, большинство из которых недоступны на современных платформах. Эмуляторы позволяют не только запускать такие игры, но и значительно улучшать их: повышать разрешение, добавлять сглаживание, использовать текстуры высокого разрешения, применять шейдеры для имитации ЭЛТ-экрана, записывать прохождения и делиться ими. Это идеальный способ вернуть себе любимые игры детства или познакомиться с классикой, которую вы пропустили. При этом вам не нужно покупать старые консоли и искать к ним картриджи и диски — всё работает на вашем компьютере.