Инсайдер слил секреты Hamster Kombat: дата выпуска токенов и глобальные изменения игровой механики

По сети гуляет инсайд от экс-разработчика тапалки Hamster Kombat. Он говорит, что участвовал в создании этой игры с самого начала, но недавно его выгнали, и руководство проекта якобы готово предать игроков ради собственной выгоды.
Разработчик пишет, что 28 августа выйдет крупный апдейт, который добавит в Hamster Kombat кланы и новую систему ключей. Эти ключи станут главным элементом для покупки карт в кланах, а пассивный заработок уже не будет иметь никакого значения. 4 сентября, по его словам, случится листинг криптотокенов игры, а спустя ещё две недели произойдёт эйрдроп, то есть распределение части выпущенных токенов между игроками в зависимости от их результатов (уровня пассивного дохода, количества приглашённых друзей, выполнения заданий и прочего).
Инсайдер предупреждает, что долгожданный эйрдроп разочарует тех, кто вложил много времени и усилий в прокачку хомяка. Геймеры якобы получат гораздо меньше токенов, чем рассчитывают. «Я вижу, что нынешние решения могут разрушить то, что мы строили. Готовьтесь к тому, что всё, что вы знали о Hamster Kombat, скоро изменится, и, возможно, не в лучшую сторону», — пишет он.
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