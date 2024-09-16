iOS 18: что нового, фишки, гайды

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

В июле Apple анонсировала выход новой iOS 18. Буквально с первого дня мы приняли участие в бета-тестировании, и отслеживали не только изменения, но и баги. И вот день официального релиза настал и мы собрали все самое интересное и полезное в одном месте.Справедливости ради, на старте iOS 18 технически очень сырой. Одна из главных особенностей — дизайн шторки — глючила по-страшному. Да и других мелких багов хватало, но с каждым последующим обновлением Apple делала работу над ошибками.Визуальная красота — это хорошо, но куда полезнее кастомизация. Многие шутят, что iOS пошла по стопам Android и потеряла индивидуальность, другие считают, что Apple наконец-то начала думать от своих пользователя. И если новые возможности шторки бросаются в глаза при ее первом использовании, то о смене фонарика и камеры на экране блокировки можно самому не догадаться.Ах, как давно этого ждали — иконки по сетке теперь размещаются там, где хочется. Достаточно зажать приложение и перетянуть, где ему самое место. А еще можно придать дизайну чуть больше минимализма и избавится от названий — вы же наизусть их знаете. Тут есть «побочка» — квадраты слегка увеличиваются, но, надеюсь, Apple об этом подумает в будущем.Если вы уже успели заглянуть в обновленную галерею iOS 18 и не понимаете, что тут происходит, то не переживайте — вы не одни. Привычное место для хранения фото сильно изменилось. Да и сами Apple, поход до конца не знают, каким хотят видеть этот раздел.Цените приватность? Теперь в iOS 18 можно поставить блок на любом приложении. Но поставить одно дело, другое — найти скрытую от посторонних глаз иконку. Это оказалось не так просто.Надеемся, что эта эта передовая функция вам никогда не пригодиться. Она предназначена для людей с ограниченными возможностями, и позволяет управлять смартфоном практически силой мысли. И немного взглядом.