iOS 26 получил скрытую прорывную функцию, которая была на всех Android изначально

Фархад

Рингтон

Сложно поверить, но спустя 26 лет мы наконец-то дождались! Владельцы iPhone с iOS 26 смогут ставить любые песни на рингтон без использования сторонних приложений или покупки в iTunes Store. Мы уже проверили — всё работает отлично. Вот как это можно сделать.

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Для начала вам понадобиться любой iPhone с iOS 26 (можно и бету). Зайдите в Google и найдите нужную песню продолжительностью не более 30 секунд. Для этого можно к запросу добавить слова «рингтон mp3». Скачайте эту песню в приложение «Файлы».

Теперь выполните следующие действия:
  • Откройте «Файлы» и найдите нужную композицию;
  • Откройте её, нажмите кнопку «Поделиться» в правом нижнем углу;
  • Выберите из списка Set as Ringtone (возможно, в следующей бете переведут на русский);
  • Теперь вас перекинет в настройки звука, где отобразится новый рингтон;
  • Выберите его и готово!



Для наглядности я сделал короткий видеоролик с пошаговой инструкцией.
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Комментарии

Пётр Климович
+6
Пётр Климович
26 лет?
При том, что айфон первый вышел в 2007…))
5 минут назад
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