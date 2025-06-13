iOS 26 получил скрытую прорывную функцию, которая была на всех Android изначально







Сложно поверить, но спустя 26 лет мы наконец-то дождались! Владельцы iPhone с iOS 26 смогут ставить любые песни на рингтон без использования сторонних приложений или покупки в iTunes Store. Мы уже проверили — всё работает отлично. Вот как это можно сделать. Сложно поверить, но спустя 26 лет мы наконец-то дождались! Владельцы iPhone с iOS 26 смогут ставить любые песни на рингтон без использования сторонних приложений или покупки в iTunes Store. Мы уже проверили — всё работает отлично. Вот как это можно сделать. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Откройте «Файлы» и найдите нужную композицию;

Откройте её, нажмите кнопку «Поделиться» в правом нижнем углу;

Выберите из списка Set as Ringtone (возможно, в следующей бете переведут на русский);

Теперь вас перекинет в настройки звука, где отобразится новый рингтон;

Выберите его и готово!

Для начала вам понадобиться любой iPhone с iOS 26 (можно и бету). Зайдите в Google и найдите нужную песню продолжительностью не более 30 секунд. Для этого можно к запросу добавить слова «рингтон mp3». Скачайте эту песню в приложение «Файлы».Теперь выполните следующие действия:Для наглядности я сделал короткий видеоролик с пошаговой инструкцией.