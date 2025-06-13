iOS 26 получил скрытую прорывную функцию, которая была на всех Android изначально

Сложно поверить, но спустя 26 лет мы наконец-то дождались! Владельцы iPhone с iOS 26 смогут ставить любые песни на рингтон без использования сторонних приложений или покупки в iTunes Store. Мы уже проверили — всё работает отлично. Вот как это можно сделать.
Теперь выполните следующие действия:
- Откройте «Файлы» и найдите нужную композицию;
- Откройте её, нажмите кнопку «Поделиться» в правом нижнем углу;
- Выберите из списка Set as Ringtone (возможно, в следующей бете переведут на русский);
- Теперь вас перекинет в настройки звука, где отобразится новый рингтон;
- Выберите его и готово!
Для наглядности я сделал короткий видеоролик с пошаговой инструкцией.