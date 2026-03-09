iPhone 17 или Samsung Galaxy S26? Что выбрать в 2026 году







Недавно Samsung представила новую линейку Galaxy S26, а iPhone 17 уже успел подешеветь до минимальных значений и снова подорожать. Но именно в этот временной промежуток у многих возникает один и тот же вопрос: какой субфлагман выбрать в 2026 году? С одной стороны — экосистема Apple и наконец-то нормальный дисплей на 120 Гц, с другой — универсальность Android, нейросетевые функции Galaxy AI и стабильное железо Samsung. В этом материале мы разобрали общие характеристики, камеры, дисплеи и автономность устройств, чтобы вам было проще определиться.

Экран

Камеры

Производительность

Батарея

Дизайн и цвета

Что ещё важно знать

Заключение

iPhone 17 получил заметно обновлённый дисплей по сравнению со всеми предшествующими моделями. Apple уменьшила рамки вокруг панели, поэтому диагональ OLED-панели Super Retina XDR выросла до 6,3 дюйма без особого увеличения габаритов корпуса. Смартфон также получил новое стекло Ceramic Shield 2, которое лучше защищает экран от царапин. И наконец‑то базовый iPhone получил частоту обновления 120 Гц — раньше такая функция была только в версиях Pro.Яркость экрана также выросла до 3000 нит в пике. Это делает дисплей максимально комфортным для чтения на ярком солнце. Плюс появилось антибликовое покрытие и режим Always‑On Display, позволяющий видеть время, уведомления и виджеты без включения экрана.Samsung Galaxy S26 предлагает 6.3‑дюймовый Dynamic AMOLED 2X‑дисплей с адаптивной частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью в 2600 нит. Панель поддерживает HDR10+ и отличается очень высокой контрастностью и насыщенными цветами. Кроме того, Samsung использует более агрессивную калибровку, благодаря которой картинка выглядит ярче и сочнее, чем на большинстве других устройств. От царапин экран защищает стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.Что лучше: по качеству дисплея Samsung всё ещё немного впереди — экраны компании считаются одними из лучших на рынке. Плюс именно Samsung выступает поставщиком OLED-панелей для большинства гаджетов Apple. Но в iPhone 17 мы получили 120 Гц и очень яркую панель, поэтому разница в этом поколении минимальная.В iPhone 17 Apple сделала заметный апгрейд камер. Основной модуль по‑прежнему использует сенсор на 48 Мп, но сверхширокоугольная камера теперь тоже получила разрешение 48 Мп вместо 12 Мп. Это улучшает детализацию и позволяет сильнее кадрировать снимки. Единственный минус — отсутствие телевика. Как правило, сверхширик пользуется меньше популярностью в повседневной съёмке.Ещё в iPhone 17 мы получили фронтальную камеру на 18 Мп с квадратным сенсором и функцией Center Stage, которая автоматически перестраивает кадр, чтобы все люди попадали в объектив во время съёмки или видеозвонков. Плюс можно снимать на фронталку как в портретной, так и в альбомной ориентации.Samsung Galaxy S26 предлагает более универсальный набор камер. Основной модуль — 50 Мп, сверхширокоугольный — 12 Мп, а также есть отдельный телеобъектив на 10 Мп с 3‑кратным оптическим зумом. Благодаря этому смартфон может делать качественные снимки на расстоянии и остаётся более гибким инструментом для мобильной фотографии. В отличие от iPhone, флагман Samsung может снимать видео в 8К, но эта особенность нужна далеко не всем. Зато Galaxy S26 предлагает инновационную функцию Horizon Lock — она фиксирует горизонт во время съёмки видео и обеспечивает максимально плавный результат за счёт невероятной стабилизации. Никакой iPhone такое не может.По фронталке тут всё на прежнем уровне — сенсор на 12 Мп, которого хватит для видеозвонков и селфи.Что лучше: если вам важен зум, универсальность и стабилизация — Samsung однозначно выигрывает. Но iPhone по умолчанию считается одним из лучших смартфонов для съёмки видео и стабильной цветопередачи, поэтому блогеры и контент‑мейкеры часто выбирают именно его.В iPhone 17 установлен новый процессор Apple A19. Чип выполнен по современному 3-нм техпроцессу TSMC и остаётся одним из самых мощных мобильных решений на рынке. Смартфон легко справляется с тяжёлыми играми, обработкой фото и монтажом видео. Также устройство поддерживает Apple Intelligence — фирменный набор ИИ‑функций Apple, которые в России бесполезны (если даже их запустить). Правда, оперативки в iPhone 17 всего 8 ГБ. Для iOS этого достаточно, но неизвестно, на сколько хватит этих 8 ГБ.Samsung Galaxy S26 работает на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (надо искать у частников версии US/CN) или Exynos 2600 (продаётся у всех крупных ритейлеров). Исторически так сложилось, что к Exynos у пользователей меньше доверия, поскольку они больше троттлят, сильнее греются, быстрее сбрасывают частоты, выдают меньше баллов в бенчмарках и сильнее разряжает батарею. Выбирать нужно с умом. Зато смартфон комплектуется 12 ГБ оперативной памяти, что отлично подходит для многозадачности, тяжёлых игр и работы с несколькими приложениями одновременно. Плюс можно виртуально накинуть 4-8 ГБ в счёт встроенной памяти.В отличие от Apple, у Samsung нейросети работают на русском языке и идеально вписываются в повседневные сценарии. Речь идёт о Galaxy AI, который позволяет генерировать изображения, помогает при написании текстов, создает интеллектуальные сводки уведомлений и отвечает за другие инструменты.По встроенной памяти у них паритет: обе модели доступны с 256 ГБ и 512 ГБ.Что лучше: по синтетической производительности Apple всегда впереди, особенно в многопоточных тестах. Но в реальной жизни оба смартфона работают очень быстро, и заметить разницу смогут разве что энтузиасты. Зато Samsung предлагает нейросетевые функции Galaxy AI, с которыми никакая Siri никогда не сравнится. Плюс пока эмулятор Steam — GameHub — доступен только на Android, поэтому Galaxy S26 можно превратить в игровую консоль, а на iPhone придётся исследовать анналы Apple Arcade.Apple никогда не раскрывает точную ёмкость аккумулятора, а всего лишь заявляет до 30 часов воспроизведения видео на iPhone 17. Но благодаря специалистам ChargeLab и iFixit, мы знаем, что там стоит батарея на 3692 мАч. Но амперы не всегда решают. Всё упирается в энергоэффективность чипа и оптимизацию системы. В реальных сценариях смартфон спокойно работает сутки при обычном использовании: соцсети, мессенджеры, фото, видео и звонки.Кроме того, в iOS появились функции энергосбережения на базе искусственного интеллекта. Система может оптимизировать некоторые процессы, чтобы экономить заряд батареи.Samsung Galaxy S26 оснащён аккумулятором на 4300 мАч. Это больше прошлогодней модели на 8%, что в теории должно обеспечить нормальный прирост автономности. Особенно вкупе с новым чипом. Но в целом он тоже способен проработать с утра до поздней ночи. Тут всё будет зависеть от индивидуальных сценариев использования.Обе модели поддерживают проводную зарядку на 25 Вт, беспроводную до 15 Вт обратную проводную зарядку для аксессуаров при 4,5 Вт. Но в Galaxy S26 нет встроенных магнитов для MagSafe-аксессуаров, а в iPhone 17 они есть. С другой стороны, вряд ли кто-то будет пользоваться довольно скользким смартфоном (из-за стеклянной спинки) без чехла.Что лучше: по времени работы устройства примерно сопоставимы. В плане зарядки у них тоже абсолютный паритет. Опираться на этот показатель при выборе не стоит.iPhone 17 сохранил алюминиевую рамку и минималистичный дизайн от iPhone 16. Смартфон доступен в нескольких цветах: чёрный, белый, голубой, зелёный и лавандовый. Корпус остаётся довольно компактным и удобным для использования одной рукой.Samsung Galaxy S26 выполнен в фирменном стиле линейки Galaxy S. Тут такой же относительно тонкий корпус, минимальные рамки вокруг дисплея и отдельные выступающие модули камер. Модель доступна в фиолетовом, синем, чёрном, белом, розовом и серебристом.Личное мнение: дизайн — самая субъективная часть сравнения. Они очень похожи за счёт вертикально выстроенных камер на задней панели. Тут выбирайте исходя из личных предпочтений.В iPhone 17 есть Face ID, сенсорная кнопка Camera Control и медленный USB-C (2.0), а Samsung Galaxy S26 предлагает подэкранный сканер отпечатков пальцев, режим Samsung DeX и быстрый USB-C (3.2). В обеих моделях есть Wi-Fi 7, стереодинамики и NFC, но в России этот модуль будет работать только у Galaxy S26.Если вам важна экосистема Apple, регулярные обновления системы и стабильная работа приложений — iPhone 17 остаётся отличным выбором. Он мощный, хорошо снимает видео и предлагает очень сбалансированный пользовательский опыт.Samsung Galaxy S26, в свою очередь, выигрывает по универсальности. У него более гибкая система Android, отдельный телеобъектив, режим DeX для подключения к монитору и перехода в десктопный режим, а также нейросетевые возможности Galaxy AI.Для пользователей техники Apple логичнее брать iPhone 17. Но если вы хотите максимум гибкости, настроек и универсальности — Galaxy S26 может оказаться более интересным вариантом.