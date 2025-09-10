iPhone 17 Pro впервые получил поддержку genlock — что это вообще такое







Во время сентябрьской презентации компания представила Во время сентябрьской презентации компания представила iPhone 17 Pro — устройство, которое полностью оправдывает звание профессионального инструмента для съёмки. В роликах и всех промоматериалах неоднократно использовался термин Genlock. Что это такое и зачем оно нужно — разбираемся в этой статье.

Начнём с базы: genlock (от generator locking) — технология синхронизации видеоустройств между собой или с внешним опорным сигналом. С её помощью все камеры и видеоустройства получают единый таймлайн, что обеспечивает точное совмещение каждого кадра. Благодаря этому переходы между устройствами получаются плавными, без дёрганий и артефактов, даже когда съёмка ведётся на несколько камер или других девайсов одновременно.В iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max фича genlock реализована через фирменное приложение Final Cut Camera 2.0, которое позволяет синхронизировать смартфоны с другими видеокамерами и устройствами по одному опорному сигналу. Это означает, что каждый кадр будет «в резонансе» с внешним оборудованием. Такое подход решает проблему кадровой рассинхронизации без долгого и кропотливого выравнивания вручную. Кто хотя бы раз пытался снимать на несколько камер с разных ракурсов, прекрасно понимает, насколько важна точная синхронизация. Теперь сопоставить все кадры в многокамерных сетапах будет проще. К тому же, Apple добавила поддержку genlock в адаптер Blackmagic Design Camera ProDock.Фактически, благодаря genlock iPhone превращается не просто в смартфон с классной камерой, а в полноценный профессиональный инструмент. С ним можно снимать вместе с кино- или видеокамерами в едином потоке, гарантируя кадру точную привязку по времени и полностью синхронизированное изображение. Это открывает новые горизонты для стриминга или мобильного кино. Наверняка технологию уже дали обкатать Дэнни Бойлу для съёмки «28 лет спустя: Храм костей».