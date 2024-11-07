Исчезли все заметки на iPhone? Нашли способ их вернуть

Фархад

iCloud

Некоторые пользователи iPhone внезапно начали сталкиваться с проблемой в приложении «Заметки» — все записи просто исчезают. Рассказываем, как можно вернуть пропавшие заметки.

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В сентябре Apple обновила свои положения и условия iCloud, внеся некоторые незначительные изменения. На этой неделе пользователи iPhone начали получать уведомления с требованием принять новые условия, чтобы продолжить использовать iCloud. После принятия этих условий у некоторых пользователей исчезли все заметки.

К счастью, эту проблему можно решить, выполнив следующие действия:

  • Откройте приложение «Настройки»;
  • Нажмите на свое имя вверху (Apple ID) и перейдите в iCloud;
  • Выберите «Заметки» и включите тумблер «Синхронизация этого iPhone»;
  • Если он уже включён, выключите его и включите снова;
  • Зайдите в приложении «Заметки» и подождите несколько минут, пока ваши запи
си восстановятся из iCloud.

Первые сообщения о проблеме появились на этой неделе, но причина её возникновения неизвестна. Apple пока не прокомментировала ситуацию.
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Комментарии

Дмитрий Могучев
+459
Дмитрий Могучев
Да кстати была такая проблема , подумал что из резервной копии восстанавливать придется, но потом так и сделал и все на месте.
час назад в 21:50
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+13
spb178
У меня не получилось 😣
35 минут назад
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