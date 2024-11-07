Исчезли все заметки на iPhone? Нашли способ их вернуть







Некоторые пользователи iPhone внезапно начали сталкиваться с проблемой в приложении «Заметки» — все записи просто исчезают. Рассказываем, как можно вернуть пропавшие заметки. Некоторые пользователи iPhone внезапно начали сталкиваться с проблемой в приложении «Заметки» — все записи просто исчезают. Рассказываем, как можно вернуть пропавшие заметки. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Откройте приложение «Настройки»;



Нажмите на свое имя вверху (Apple ID) и перейдите в iCloud;

Выберите «Заметки» и включите тумблер «Синхронизация этого iPhone»;

Если он уже включён, выключите его и включите снова;

Зайдите в приложении «Заметки» и подождите несколько минут, пока ваши запи

В сентябре Apple обновила свои положения и условия iCloud, внеся некоторые незначительные изменения. На этой неделе пользователи iPhone начали получать уведомления с требованием принять новые условия, чтобы продолжить использовать iCloud. После принятия этих условий у некоторых пользователей исчезли все заметки.К счастью, эту проблему можно решить, выполнив следующие действия:си восстановятся из iCloud.Первые сообщения о проблеме появились на этой неделе, но причина её возникновения неизвестна. Apple пока не прокомментировала ситуацию.