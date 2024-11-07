Исчезли все заметки на iPhone? Нашли способ их вернуть

Некоторые пользователи iPhone внезапно начали сталкиваться с проблемой в приложении «Заметки» — все записи просто исчезают. Рассказываем, как можно вернуть пропавшие заметки.
К счастью, эту проблему можно решить, выполнив следующие действия:
- Откройте приложение «Настройки»;
- Нажмите на свое имя вверху (Apple ID) и перейдите в iCloud;
- Выберите «Заметки» и включите тумблер «Синхронизация этого iPhone»;
- Если он уже включён, выключите его и включите снова;
- Зайдите в приложении «Заметки» и подождите несколько минут, пока ваши запи
Первые сообщения о проблеме появились на этой неделе, но причина её возникновения неизвестна. Apple пока не прокомментировала ситуацию.