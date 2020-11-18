





Microsoft уже достаточно давно позволяет удалить из Windows 10 некоторые стандартные приложения, если они вам не нужны. В этот список входят Блокнот, Paint, проигрыватель Windows Media и в том числе Internet Explorer 11. Ознакомиться со всеми такими программами можно в Параметрах > Приложения > Дополнительные компоненты:С учетом того, что музыку мы нередко слушаем через интернет, вместо Paint используем Photoshop, а для Блокнота есть отличная замена в виде Notepad++, появляется вполне логичное желание избавиться от «лишнего» софта в системе. И, кроме всего прочего, Microsoft разрешает удалить IE 11 — это выглядит здраво, ибо в системе есть Edge, и многие пользуются Chrome или Firefox. Да, конечно, этот браузер может быть полезен тем, кто работает со специфическими или старыми сайтами, но для большинства пользователей это кривое детище Microsoft, которому в этом году исполнилось уже 8 лет, и рука так и тянется его удалить.Однако делать это я категорически не рекомендую по одной простой причине: даже если вам кажется, что вы не используете этот браузер, на деле множество приложений (в том числе и системных) завязаны на его работу. Банальный пример — многие ярлыки игр или веб-приложений ведут не к .exe, они внутри имеют ссылку:И проблема в том, что Проводник, который отображает эти ярлыки, уже больше 15 лет «гвоздями прибит» к Internet Explorer. Как итог, если вы удалите последний, иконки приложений станут просто белыми:Аналогично может сломаться работа программ, онлайн-справка которых вызывает не браузер по умолчанию, а именно IE. Поэтому удалять «ишака» даже в 2020 году из новейшей версии Windows 10 не стоит. Это касается только его — тот же Paint или проигрыватель Windows вполне можно удалить, если у вас есть им замена.Но если вы все-таки удалили Internet Explorer, его можно очень просто вернуть. Зайдите в Параметры > Приложения > Дополнительные компоненты, нажмите на кнопку «Добавить компонент» и выберите этот браузер из списка:После этого нужно перезагрузиться, и IE вернется в систему.