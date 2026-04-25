Избавляемся от паранойи: нашли утилиту для MacBook, которая расскажет о скрытом использовании микрофона и камеры

Мы живём в такое время, когда даже в самых защищённых гаджетах Apple и системах по типу macOS время от времени появляются дыры. Иногда их даже используют хакеры для взлома или слежки за пользователями. Поэтому доверять сложной электронике по типу компьютеров становится всё сложнее. Благо существуют различные утилиты, которые позволяют выявить скрытую слежку. Рассказываем, почему вам стоит установить приложение OverSight.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Скачайте OverSight с официального сайта разработчика;

Откройте установочный файл и нажмите Install;

Предоставьте доступ к уведомлениям в «Системных настройках»;

Готово! Дальше всё работает автоматически.

Начнём с того, что в плане приватности в macOS уже есть нативные инструменты в виде зелёного индикатора камеры, системные уведомления и ограничения доступа. Но проблема в другом — всё это работает только пока вы сидите за компьютером. Если кто-то или что-то активирует камеру или микрофон, пока вас нет рядом, вы об этом просто не узнаете.На эту проблему обратили внимание эксперты по кибербезопасности из Objective-See и выпустили утилиту OverSight. Это лёгкий инструмент, который не блокирует доступ к камере или микрофону, а делает куда более полезную вещь — фиксирует каждый запуск и уведомляет об этом. Причём даже если это происходит в фоне или во время работы других приложений. Например, если вредоносный процесс «подцепится» к уже активному звонку в FaceTime — система это может пропустить, а OverSight сразу покажет, что появился второй процесс.Приложение просто следит за использованием камеры и микрофона на уровне системы, ведёт журнал событий и показывает, какое именно приложение или процесс их использовал. В результате вы получаете абсолютную прозрачность информацию обо всём, что происходило, даже если компьютер был без присмотра.Чтобы установить OverSight на Mac, выполните следующее:При каждом включении камеры или микрофона вы будете получать уведомление. Если это произошло без вашего участия — сразу видно, какой процесс это сделал. В интерфейсе также доступен журнал событий, где сохраняется история всех активаций.При желании можно настроить поведение уведомлений или временно отключить отслеживания. Но по умолчанию ничего трогать не нужно — утилита уже готова к работе и практически не нагружает систему.Ну, а чтобы удалить, достаточно открыть установщик повторно и нажать на Uninstall.