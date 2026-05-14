Избавьтесь от скучных кнопок в One UI. Как изменить значки навигации на Samsung Galaxy

Смартфоны Samsung Galaxy давно считаются одними из самых гибких устройств по части кастомизации. Оболочка One UI позволяет менять практически всё: экран блокировки, анимации, шрифты, панель уведомлений и даже системные элементы интерфейса. Но многие пользователи даже не догадываются, что на Samsung Galaxy можно полностью изменить значки навигации и заменить стандартные кнопки «Назад», «Домой» и «Недавние» на собственные. Рассказываем, как это сделать без root-прав и сложных модификаций системы.

Откройте магазин Galaxy Store на смартфоне Samsung Galaxy;

Найдите и установите приложение Good Lock;

После установки откройте Good Lock и перейдите во вкладку Life Up или Make Up в зависимости от версии One UI;

Найдите модуль NavStar и установите его;

Запустите NavStar и внизу выберите Buttons;

Включите переключатель активации;

Нажмите «New configuration»;

В разделе «Значки» выберите один из готовых наборов кнопок навигации или нажмите на отдельную кнопку, чтобы установить собственное изображение из галереи;

Заранее можете скачать себе любые значки из интернета в формате PNG и без фона;

Сохраните конфигурацию и примените её;

Готово!

Сразу ответим на вопрос: зачем это нужно? Стандартные кнопки навигации в One UI выглядят максимально скучно и практически не менялись годами. А кастомизация позволяет сделать смартфон визуально уникальнее и удобнее именно под себя. Кроме внешнего вида, можно поменять размер кнопок, их расположение и даже использовать собственные изображения вместо стандартных иконок.Особенно круто это смотрится в сочетании с кастомными темами, иконками и виджетами. Главное, что всё работает официально через приложение Samsung Good Lock, поэтому система остаётся стабильной и не ломается после обновлений.Как изменить значки навигации на Samsung Galaxy:После этого панель навигации моментально изменится без перезагрузки смартфона. Там же можно выбрать размер навигационной панели и включить её автосокрытие.Как видите, Samsung Galaxy остаются одними из самых настраиваемых смартфонов на рынке, а Good Lock до сих пор остаётся скрытой суперфункцией оболочки One UI. Если стандартный интерфейс уже надоел, смена значков навигации — один из самых простых способов быстро освежить внешний вид смартфона без установки сторонних лаунчеров и сложных модов.