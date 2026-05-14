Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Избавьтесь от скучных кнопок в One UI. Как изменить значки навигации на Samsung Galaxy

Фархад


Смартфоны Samsung Galaxy давно считаются одними из самых гибких устройств по части кастомизации. Оболочка One UI позволяет менять практически всё: экран блокировки, анимации, шрифты, панель уведомлений и даже системные элементы интерфейса. Но многие пользователи даже не догадываются, что на Samsung Galaxy можно полностью изменить значки навигации и заменить стандартные кнопки «Назад», «Домой» и «Недавние» на собственные. Рассказываем, как это сделать без root-прав и сложных модификаций системы.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Сразу ответим на вопрос: зачем это нужно? Стандартные кнопки навигации в One UI выглядят максимально скучно и практически не менялись годами. А кастомизация позволяет сделать смартфон визуально уникальнее и удобнее именно под себя. Кроме внешнего вида, можно поменять размер кнопок, их расположение и даже использовать собственные изображения вместо стандартных иконок.

Особенно круто это смотрится в сочетании с кастомными темами, иконками и виджетами. Главное, что всё работает официально через приложение Samsung Good Lock, поэтому система остаётся стабильной и не ломается после обновлений.

Как изменить значки навигации на Samsung Galaxy:
  • Откройте магазин Galaxy Store на смартфоне Samsung Galaxy;
  • Найдите и установите приложение Good Lock;
  • После установки откройте Good Lock и перейдите во вкладку Life Up или Make Up в зависимости от версии One UI;
  • Найдите модуль NavStar и установите его;
  • Запустите NavStar и внизу выберите Buttons;

  • Включите переключатель активации;
  • Нажмите «New configuration»;
  • В разделе «Значки» выберите один из готовых наборов кнопок навигации или нажмите на отдельную кнопку, чтобы установить собственное изображение из галереи;
  • Заранее можете скачать себе любые значки из интернета в формате PNG и без фона;

  • Сохраните конфигурацию и примените её;
  • Готово!


После этого панель навигации моментально изменится без перезагрузки смартфона. Там же можно выбрать размер навигационной панели и включить её автосокрытие.

Как видите, Samsung Galaxy остаются одними из самых настраиваемых смартфонов на рынке, а Good Lock до сих пор остаётся скрытой суперфункцией оболочки One UI. Если стандартный интерфейс уже надоел, смена значков навигации — один из самых простых способов быстро освежить внешний вид смартфона без установки сторонних лаунчеров и сложных модов.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Как оформить договор на SIM-карту для ребёнка или пожилого родственника
Как работает оплата QR-кодом через Сбер в Таиланде: проверили и рассказываем
Топ музыкальных плееров для Android с идеальным звучанием без потери качества

Рекомендации

Рекомендации

Как бесплатно смотреть Олимпиаду-2026 в России?
8 моделей iPhone, которые стоит покупать в 2026. Остальные — деньги на ветер
Как слушать в «Яндекс Музыке» треки и альбомы, которых там нет
Выпущен ReVanced 2.0 — он выжимает максимум из YouTube, TikTok и других приложений

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также