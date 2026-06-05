JaxCore — мощная утилита для настройки внешнего вида Windows 11 под себя

Желание настроить Windows часто упирается в сложность утилит, в которых начинающему пользователю приходится разбираться в настройках и скриптах. Эту проблему призван решить бесплатный набор инструментов JaxCore, который работает на базе Rainmeter, но предлагает более дружелюбный интерфейс и готовые решения. Вместо редактирования конфигурационных файлов пользователь может управлять всеми настройками через единый центр Core с продуманным графическим интерфейсом.
Набор JaxCore включает в себя как утилитарные модули, так и декоративные виджеты, позволяя детально проработать внешний вид и функциональность операционной системы:
- YourFlyouts — заменяет выплывающие окна регулировки громкости и яркости на кастомизируемые аналоги.
- YourMixer — заменяет системный микшер громкости, предлагая настраиваемый регулятор с расширенными возможностями.
- ValliStart — трансформирует меню «Пуск» в Windows, добавляя сменные модули, темы и гибкую кастомизацию.
- Keylaunch — позволяет запускать любые приложения, файлы или команды с помощью настраиваемых горячих клавиш.
- IdleStyle — добавляет в систему скринсейверы с анимационными эффектами.
- ModularVisualizer — выводит на рабочий стол аудиовизуализатор, реагирующий на воспроизводимый звук.
- ModularClocks — предоставляет галерею виджетов часов и погодных индикаторов с множеством вариантов оформления.
- ModularPlayers — добавляет виджеты для управления музыкальными плеерами (Spotify, foobar2000 и др.) с поддержкой обложек.
Скачать JaxCore можно с сайта проекта или с GitHub. Утилита распространяется бесплатно, её исходный код открыт. Утилита не требует глубоких технических знаний, хотя и оставляет пространство для творчества желающим вносить свои правки. Для запуска JaxCore требуется предварительно установить Rainmeter.