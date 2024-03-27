Как проверить, к каким сервисам, подпискам и маркетплейсам привязаны ваши банковские карты

В последние несколько лет стало сложно найти человека, у которого не оформлена хотя бы одна платная подписка. И если раньше в основном платили только за доступ к музыке и фильмам, то сейчас набор сервисов стал более разнообразным (скидки, повышенный кэшбэк и бесплатная доставка из маркетплейсов, дополнительное место в облачном хранилище, увеличенный процент на вкладах и тому подобное). У многих людей таких подписок несколько, и чем больше их становится, тем труднее контролировать списания и отвязывать карты, чтобы не было нежелательных списаний. Ситуация усложняется тем, что компании привлекают новых подписчиков бесплатным промо-периодом или подпиской на несколько месяцев за 1 рубль, а по прошествии какого-то времени начинают списывать полную плату за подписку.
Единого сервиса, который позволял бы проверить, куда привязаны ваши карты, не существует (очевидно, из-за банковской тайны). Тем не менее некоторые банки предоставляют такую информацию по выданным ими картами. Кроме того, наличие подписок можно проверить у сотового оператора и в магазинах мобильных приложений.
Подписки у операторов
билайн — *110*09#
МТС — *152*2#
«Мегафон» — *583#
«Теле2» — *189#
Откройте приложение «Телефон», наберите указанную команду и нажмите кнопку вызова — в ответ придёт сообщение о наличии платных подписок. Также будет разумно открыть мобильное приложение оператора и посмотреть, какие подписки и услуги подключены там.
Подписки в Play Маркете и App Store
В Play Маркете: запустите Play Маркет, откройте меню учётной записи, нажав на кружок в правом верхнем углу и перейдите в «Платежи и подписки» → «Подписки»
В App Store: запустите «Настройки» → нажмите на свое имя и перейдите в «Подписки»
Карты «Сбербанка»
Откройте приложение «Сбербанк Онлайн», нажмите на карту, перейдите в раздел «Настройки» и выберите «Куда привязаны ваши счета и карты» — здесь будут показаны все сервисы, куда привязана эта карта. Если у вас несколько карт, в этом же разделе можно посмотреть информацию по каждой из них и отвязать их от любого сервиса.
Подписка «ВТБ Плюс» от ВТБ
ВТБ может по своей инициативе подключить любому клиенту подписку «ВТБ Плюс» с 3-месячным бесплатным пробным периодом. Факт подключения можно проверить в мобильном приложении «ВТБ Онлайн», на сайте ВТБ или в колл-центре банка, позвонив по телефону 8 (800) 100–24–24.
Подписка «Газпром Бонус» от «Газпромбанка»
«Газпромбанк» предоставляет подписку «Газпром Бонус» при подключении к платному сервису «Газпромбанк Привилегии». Подробностей о ней нет ни на сайте, ни в приложении, информацию об этой подписке можно получить только в колл-центре по телефону 8 (800) 100–07–01.
Сервисы «Яндекса»
«Яндекс» привязывает карты для оплаты подписки «Яндекс Плюс», а также карты, которыми вы пользовались для оплаты в его сервисах («Яндекс Пэй», «Яндекс Такси», «Яндекс Маркет» и др.) С недавних пор «Яндекс» сохраняет платёжную информацию, даже не запрашивая разрешения на это.
Перейдите в «Яндекс Пэй», в разделе «Способы оплаты» вы увидите все карты, которые «Яндекс» подтянул себе. Последовательно удалите те, которыми вы не планируете платить.
Ozon
Откройте Ozon, перейдите в «Способы оплаты» и удалите привязанные карты.
Wildberries
Wildberries позволяет лишь скрывать карты, но не удаляет их в действительности, поэтому с этим маркетплейсом стоит быть предельно осторожным. Перейдите в раздел «Способы оплаты» на сайте или в мобильном приложении Wildberries, но не удаляйте карты, а посмотрите, какие именно привязаны к вашему аккаунту. Найдите их у себя и напишите в поддержку Wildberries, что вы хотите отвязать карты. Поддержка попросит указать номера карт — укажите их в переписке и ждите подтверждения, что они удалены.
AliExpress
Зайдите на AliExpress, перейдите в профиль и откройте раздел «Сохранённые карты». Удалите те, с которых не хотите платить.
Другие сервисы
Постарайтесь вспомнить, в каких сервисах вы оформляли подписки (даже бесплатные), пройдитесь по ним и посмотрите, привязаны к ним ваши карты или нет. Возможно, какими-то сервисами вы пользовались раньше, а сейчас перешли на другие — есть смысл отвязать от них карты, чтобы вашими деньгами не воспользовались злоумышленниками.
Существует верный способ обезопасить себя от неожиданных и нежеланных списаний средств — не привязывать к ним свои основные карты, а указывать реквизиты виртуальной карты с небольшим лимитом на расходы. Такую карту можно в любой момент заморозить или удалить.
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