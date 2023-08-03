Как активировать скрытые возможности Windows 11

Александр


Компания Microsoft допустила утечку утилиты StagingTool, с помощью которой разработчики и тестировщики Windows 11 активировали в операционной системе функции, скрытые от пользователей. Эта утилита была обнаружена в одном из заданий для тестировщиков в приложении Feedback Hub. Она не предназначалась для использования извне Microsoft, но после утечки любой желающий может скачать её и разблокировать секретные возможности.

Скачать StagingTool можно в открытых источниках (например, тут). Работать с утилитой нужно через командную строку, а информация о функциях, которые можно активировать, доступна на GitHub.

  • Откройте «Терминал» с правами администратора
  • Для активации той или иной функции выполните команду path\to\StagingTool.exe /enable <ID>. Здесь path\to\ — путь, по которому расположен файл StagingTool.exe, а <ID> — идентификационный номер функции.
  • Для отключения функции выполните команду path\to\StagingTool.exe /disable <ID>.
  • Сбросить настройки функции к изначальным можно командой path\to\StagingTool.exe /reset <ID>.
  • Для получения краткой информации об утилите используйте команду stagingtool /?.


Новые скрытые функции каждый раз появляются с выпуском очередной «инсайдерской» сборки Windows 11. Те возможности, которые были тщательно протестированы, становятся доступны всем пользователям или откладываются до релиза следующего крупного обновления.
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