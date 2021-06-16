



Инсайдеры внимательно изучили Windows 11, которая утекла в сеть вчера, и обнаружили несколько интересных моментов. Один из них — возможность бесплатного апгрейда не только с Windows 10 (что вполне логично), но и с гораздо более старых версий Windows.



В Windows 11 был найдена утилита Product Key Configuration Reader, которая предназначена для чтения и переноса ключей активации Windows 7 и Windows 8.1 в новую операционную систему. Это будет выглядеть так: при запуске программы обновления на компьютере подхватится старый ключ, и им будет активирована новая операционная система. Проапрейдить Windows 8 напрямую до Windows 11, скорее всего, не получится, для этого потребуется сначала обновить компьютер до Windows 8.1.







Бесплатно обновить компьютер с Windows 10, 8.1 или 7 до тестовой версии Windows 10 можно уже сейчас, даже несмотря на то, что лицензия на новую ОС ещё не продаётся. При обновлении подхватится существующий ключ активации. Перед апгрейдом предлагается выбрать, нужно ли сохранить пользовательские файлы в накопителе или удалить их. Оставить установленные приложения и настройки не получится.



В процессе апгрейда устанавливается редакция Windows 11, соответствующая редакции более ранней версии операционной системы. Всего же в инсталляторе Windows 11 было обнаружено несколько различных редакций ОС: Home, Home N, Home Single Language, Education, Education N, Pro, Pro N, Pro Education, Pro Education N, Pro for Workstations, Pro N for Workstations. Пользователи отмечают, что Windows 11 устанавливается гораздо быстрее, чем Windows 10, а в процессе инсталляции гораздо меньше отвлекающих диалогов с настройками.







Презентация Windows 11 состоится 24 июня. Тогда же, вероятно, будет назван срок официального выпуска новой версии ОС.







