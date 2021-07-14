Компания Google проводит акцию: можно бесплатно получить подписку YouTube Premium сроком на 3 месяца. Обычно она гораздо менее щедрая и даёт лишь один месяц пробной подписки на этот сервис.
В России получить продлённую подписку просто так не получится, этот процесс усложнён региональными ограничениями. Но никто не отменял VPN-сервисы, позволяющий притвориться, что вы находитесь в другой стране.
Установите VPN на смартфон или компьютер, запустите и выберите в настройках другую страну (лучше всего США). Перейдите на страницу акции, нажмите попробовать бесплатно и введите номер банковской карты, на которой есть как минимум 1 доллар (около 75 рублей). Эти деньги спишутся для проверки вашей платёжеспособности, но скоро вернутся на карту. За неделю до окончания пробного периода вам придёт напоминание о предстоящей оплате, чтобы вы могли решить — отменить подписку или оставить её.
Эта акция действует до 6 октября. В России подписка YouTube Premium стоит 199 рублей в месяц, таким образом вы сэкономите почти 600 рублей.
YouTube Premium предоставляет пользователям несколько преимуществ, в том числе отсутствие рекламы, возможность скачивать контент и воспроизводить треки в фоновом режиме как в обычном YouTube, так и в музыкальном сервисе YouTube Music.
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