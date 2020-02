Сервис стриминга игр GeForce Now вышел из бета-тестирования и сейчас доступен пользователям многих стран, среди которых есть и Россия. Из особенностей сервиса можно отметить возможность подключения своих библиотек игр, а также поддержку Nvidia RTX. Но вот в нашей стране стоимость подписки оказалась негуманной — 999 рублей в месяц или 9999 рублей в год, при этом в США платная подписка стоит всего 5 долларов в месяц. Бесплатной подписки в нашей стране нет вообще — только триал платной на 14 дней.Однако, как оказалось, можно воспользоваться американским триалом в России, то есть бесплатно получить 3 месяца Founders-подписки. Будет ли в дальнейшем возможность платить из России за американскую подписку — пока не известно, однако грех не попробовать сервис сейчас. Клиенты доступны для Windows, macOS и Android. Для игры требуется скорость интернета не менее 15 мбит/c и задержка до ближайшего сервера Nvidia не более 80 мс. Founders-подписка позволяет создавать игровые сессии сроком до 6 часов.Итак, для получения 3 месяцев бесплатно вам нужен американский VPN (только для регистрации), ненужная банковская карта (отлично сработала виртуальная от Яндекса) и аккаунт Nvidia (можно бесплатно завести на официальном сайте). Включите VPN, перейдите на американский сайт GeForce Now, нажмите на кнопку «Join Today» и порадуйтесь тому, что вам предлагают бесплатный триал:Нажмите на «Join Founders», после чего вам будет предложено зайти в свой аккаунт Nvidia. Сделайте это, и на следующей странице вам нужно будет ввести имя и фамилию (любые), штат в США (любой), почтовый индекс штата (ищется в интернете), а также данные карты (абсолютно любой, не будет совершена даже тестовая покупка; я использовал виртуальную карту Яндекса). После этого остается только подтвердить подписку:С первого раза подписка может не активироваться (у меня вылетела ошибка), со второго раза все применилось:Все, после этого VPN можно выключить, он вам больше не нужен. Скачайте с официального сайта GeForce Now в России инсталлятор для нужной вам ОС и установите клиент. После этого войдите в свой аккаунт Nvidia в нем, и у вас под ником должна появиться надпись «Founders»:Из Москвы по кабелю пинг до сервера EU Northwest был всего 25 мс без потери пакетов, так что играть по крайней мере из центральной части России с хорошим интернетом вполне реально. В скором времени мы более подробно расскажем вам про этот сервис.