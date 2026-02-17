Как бесплатно смотреть Олимпиаду-2026 в России?

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии станут историческими не только с точки зрения спорта, но и по формату показа в РФ. Впервые в истории российского телевидения официальным вещателем Игр стал не федеральный канал, а крупный онлайн-кинотеатр. Если вы хотите быть в курсе всех событий из Милана и Кортина-д’Ампеццо и не пропустить выступления немногочисленных российских атлетов, важно заранее разобраться, как устроена трансляция.
Единственным официальным обладателем прав на трансляцию Олимпийских игр 2026 года на территории России является онлайн-кинотеатр Okko. Информация об этом была подтверждена Министерством спорта РФ и пресс-службой самой платформы.
Важные нововведения
Формат: впервые Олимпиаду в России не будут транслировать «Первый канал», «Россия-1» или «Матч ТВ». Вещание полностью перешло в цифровую среду.
Стоимость: все трансляции, включая церемонии открытия и закрытия, а также все соревнования, полностью бесплатные для всех зрителей.
Что нужно сделать: чтобы получить доступ, потребуется скачать приложение Okko на смартфон, Smart TV или зайти на сайт и зарегистрироваться (понадобится номер телефона). Приложение предложит оформить подписку и привязать карту, но от этого можно отказаться. Если не по какой-то причине получилось, а платить в дальнейшем вы не намерены, подключите пробную подписку и отключите её по завершении Олимпиады.
🎤 Что Okko предлагает зрителям
Платформа проводит масштабное освещение Игр. В эфир попадут церемонии открытия и закрытия, а также все виды спорта, включая финальные соревнования. Смотреть их можно как в прямом эфире, так и в записи.
Особенности показа
Свобода выбора: пользователям обещают возможность переключать звуковые дорожки — можно смотреть трансляцию с комментариями спортивных комментаторов или без них, наслаждаясь только интершумом стадионов.
Дополнительный контент: Okko организует круглосуточный тематический канал, студийные включения с аналитикой и интервью, а также публикует хайлаты (нарезки лучших моментов).
Качество: часть трансляций доступна в ультравысоком качестве (UHD).
Ссылки для доступа:
- Сайт Okko: okko.tv
- Приложения Okko доступны в App Store, «Google Play Маркете», RuStore (для Android) и в магазинах на телевизорах со смарт-ТВ и телевизионных приставках.
📱 Официальное приложение: результаты, статистика, расписание, блог, нарезки
Для тех, кто хочет держать руку на пульсе и оперативно получать результаты всех стартов, незаменимым помощником станет официальное приложение Международного олимпийского комитета (МОК). Это ваш карманный гид по Олимпиаде. Здесь можно следить за актуальными медальными таблицами и результатами по видам спорта, настроить персональное расписание, чтобы получать уведомления о стартах любимых спортсменов и дисциплин, читать последние новости из мира Олимпиады и смотреть нарезки лучших моментов, а также эксклюзивные фото и видео из-за кулис.
Официальное приложение «Олимпийские игры» (Olympic Games) доступно для скачивания в «Google Play Маркете» и App Store. Учтите, что оно может не работать с российских IP-адресов.
За кем следить: российские спортсмены на Олимпийских играх-2026
Из-за действующих санкций российские спортсмены выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе. Они не участвовали в церемонии открытия, в случае победы не звучит гимн России, а их награды не отображаются в официальной медальной таблице.
На Игры отправились всего 13 российских атлетов — это антирекорд с 1908 года. Главные надежды на медали связаны с фигурным катанием:
- Аделия Петросян (женское одиночное катание).
- Петр Гуменник (мужское одиночное катание).
Также за соревнованиями стоит следить в лыжных гонках (Савелий Коростелев, Дарья Непряева), шорт-треке (Иван Посашков, Алёна Крылова) и других дисциплинах. Кроме того, в составе сборных других стран выступят около 40 спортсменов, которые раньше представляли Россию. Среди них легендарная биатлонистка Анастасия Кузьмина (Словакия) и фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия).
⚠️ Важные нюансы просмотра
Отсутствие телеэфира. Забудьте о привычном переключении каналов. Для просмотра обязателен доступ в интернет и устройство, поддерживающее приложения (смартфон, компьютер, Smart TV). Тем, кто привык смотреть ТВ в фоновом режиме, придется осваивать новый формат.
Возможные технические проблемы. Как показывает опыт трансляции крупных событий на онлайн-платформах (например, Лиги чемпионов), в моменты пиковой нагрузки (особенно во время фигурного катания) возможны перебои с трансляцией из-за наплыва зрителей.
Нейтральный статус российских спортсменов. Трансляция идёт с официального международного сигнала, поэтому на экране и в графике российские спортсмены обозначены как нейтральные, в медальный зачёт Россию не заносят.
Чтобы смотреть Олимпиаду, вам понадобятся всего два приложения: Okko для прямых трансляций и записей выступлений и состязаний, а также «Олимпийские игры» для результатов, статистики и записей лучших моментов. Болейте за наших!