Как бесплатно установить бета-версию iOS 26 на свой iPhone







Как и в прошлые годы, компания Apple разрешила устанавливать девелоперские бета-версии всех новых операционных систем, включая iOS 26, всем желающим абсолютно бесплатно. Вот, что нужно знать перед установкой тестовых сборок. Как и в прошлые годы, компания Apple разрешила устанавливать девелоперские бета-версии всех новых операционных систем, включая iOS 26, всем желающим абсолютно бесплатно. Вот, что нужно знать перед установкой тестовых сборок. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Как загрузить бета-версию iOS 26 для разработчиков

Если вы ещё не принимали пользовательское соглашение о бетах для разработчиков, откройте Safari на своём iPhone, iPad или Mac и перейдите на сайт developer.apple.com;

Нажмите на значок меню в верхнем левом углу страницы и перейдите во вкладку Account ;

; Теперь войдите со своим Apple ID и подтвердите код двухфакторной аутентификации;

и подтвердите код двухфакторной аутентификации; Ещё раз коснитесь значка меню в верхнем левом углу и снова перейдите в Account ;

; Примите юридические условия «Соглашения с программой Apple Developer» , прокрутив страницу вниз и установив флажок;

, прокрутив страницу вниз и установив флажок; Теперь откройте «Настройки» > «Основные» > «Обновление программного обеспечения» > «Бета-обновления» и выберите iOS 26 Developer Beta в списке;

> > > и выберите в списке; Дождитесь, пока экран обновления ПО проверит серверы Apple;

Когда появится бета-версия iOS 26 для разработчиков, нажмите «Загрузить и установить» ;

для разработчиков, нажмите ; Готово.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

В прошлом Apple предоставляла доступ к первой волне бета-версий только зарегистрированным разработчикам, оформившим платную подписку на Apple Developer Program за $99 в год. Публичные сборки, как правило, выходили спустя месяц. К счастью, уже третий год можно рискнуть и установить тестовую сборку в числе первых бесплатно.редакция iGuides категорически не рекомендует устанавливать бета-версии для разработчиков на свои гаджеты, поскольку они работают крайне нестабильно и могут привести к окирпичиванию устройства. Все манипуляции вы производите на свой страх и риск.Обязательно создайте резервную копию на своём компьютере (не в облаке) и можете приступать к выполнению следующих шагов:Аналогичным способом вы можете теперь скачать iPadOS 26, tvOS 26, macOS Tahoe и watchOS 26, но в случае окирпичивания, ТВ-приставку, колонки HomePod и часы вы откатить самостоятельно не сможете.