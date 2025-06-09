Как бесплатно установить бета-версию iOS 26 на свой iPhone

Как и в прошлые годы, компания Apple разрешила устанавливать девелоперские бета-версии всех новых операционных систем, включая iOS 26, всем желающим абсолютно бесплатно. Вот, что нужно знать перед установкой тестовых сборок.
Внимание: редакция iGuides категорически не рекомендует устанавливать бета-версии для разработчиков на свои гаджеты, поскольку они работают крайне нестабильно и могут привести к окирпичиванию устройства. Все манипуляции вы производите на свой страх и риск.
Как загрузить бета-версию iOS 26 для разработчиков
Обязательно создайте резервную копию на своём компьютере (не в облаке) и можете приступать к выполнению следующих шагов:
- Если вы ещё не принимали пользовательское соглашение о бетах для разработчиков, откройте Safari на своём iPhone, iPad или Mac и перейдите на сайт developer.apple.com;
- Нажмите на значок меню в верхнем левом углу страницы и перейдите во вкладку Account;
- Теперь войдите со своим Apple ID и подтвердите код двухфакторной аутентификации;
- Ещё раз коснитесь значка меню в верхнем левом углу и снова перейдите в Account;
- Примите юридические условия «Соглашения с программой Apple Developer», прокрутив страницу вниз и установив флажок;
- Теперь откройте «Настройки» > «Основные» > «Обновление программного обеспечения» > «Бета-обновления» и выберите iOS 26 Developer Beta в списке;
- Дождитесь, пока экран обновления ПО проверит серверы Apple;
- Когда появится бета-версия iOS 26 для разработчиков, нажмите «Загрузить и установить»;
- Готово.
Аналогичным способом вы можете теперь скачать iPadOS 26, tvOS 26, macOS Tahoe и watchOS 26, но в случае окирпичивания, ТВ-приставку, колонки HomePod и часы вы откатить самостоятельно не сможете.
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