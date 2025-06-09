Как бесплатно установить бета-версию iOS 26 на свой iPhone

Фархад

iOS

Как и в прошлые годы, компания Apple разрешила устанавливать девелоперские бета-версии всех новых операционных систем, включая iOS 26, всем желающим абсолютно бесплатно. Вот, что нужно знать перед установкой тестовых сборок.

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В прошлом Apple предоставляла доступ к первой волне бета-версий только зарегистрированным разработчикам, оформившим платную подписку на Apple Developer Program за $99 в год. Публичные сборки, как правило, выходили спустя месяц. К счастью, уже третий год можно рискнуть и установить тестовую сборку в числе первых бесплатно.

Внимание: редакция iGuides категорически не рекомендует устанавливать бета-версии для разработчиков на свои гаджеты, поскольку они работают крайне нестабильно и могут привести к окирпичиванию устройства. Все манипуляции вы производите на свой страх и риск.

Как загрузить бета-версию iOS 26 для разработчиков


Обязательно создайте резервную копию на своём компьютере (не в облаке) и можете приступать к выполнению следующих шагов:

  • Если вы ещё не принимали пользовательское соглашение о бетах для разработчиков, откройте Safari на своём iPhone, iPad или Mac и перейдите на сайт developer.apple.com;
  • Нажмите на значок меню в верхнем левом углу страницы и перейдите во вкладку Account;
  • Теперь войдите со своим Apple ID и подтвердите код двухфакторной аутентификации;
  • Ещё раз коснитесь значка меню в верхнем левом углу и снова перейдите в Account;
  • Примите юридические условия «Соглашения с программой Apple Developer», прокрутив страницу вниз и установив флажок;
  • Теперь откройте «Настройки» > «Основные» > «Обновление программного обеспечения» > «Бета-обновления» и выберите iOS 26 Developer Beta в списке;
  • Дождитесь, пока экран обновления ПО проверит серверы Apple;
  • Когда появится бета-версия iOS 26 для разработчиков, нажмите «Загрузить и установить»;
  • Готово.


Аналогичным способом вы можете теперь скачать iPadOS 26, tvOS 26, macOS Tahoe и watchOS 26, но в случае окирпичивания, ТВ-приставку, колонки HomePod и часы вы откатить самостоятельно не сможете.
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Комментарии

Yuri Konst
+76
Yuri Konst
А что, есть вариант за деньги?
2 часа назад в 23:56
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