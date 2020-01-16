Картинки по запросу screen recording iphone

Запись экрана — удобная функция, когда скриншот не передает всей необходимой информации. С запуском записи особых проблем нет: добавили соответствующий значок в Пункт управления, нажали на него и после этого у вас есть три секунды, чтобы свернуть Пункт управления и записать необходимый контент. А вот с остановкой записи есть некоторые проблемы: снова вызывать Пункт управления относительно долго, да и это отобразится на записи, которую придется обрезать.


Способы остановить запись экрана.

Конечно, можно нажать на красную полоску вверху экрана и остановить запись, и это не запишется на видео, однако есть одна проблема: в полноэкранном или горизонтальном режиме этой полоски нет. Получается, что в таком случае все-таки придется вызывать Пункт управления, после чего обрезать запись? А вот и нет — есть одна фича, которая поможет быстро остановить запись: вам всего-то нужно заблокировать iPhone. Да, нажатие кнопки включения прервет запись, после чего вы увидите соответствующее уведомление на экране блокировки о том, что ролик сохранен:



При этом никаких лишних «хвостов» на видео не будет.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Как помехи в сигналах помогают исследовать дальний космос Как помехи в сигналах помогают исследовать дальний космос

Падение астероидов могло уничтожить жизнь вокруг самых популярных звезд во Вселенной Падение астероидов могло уничтожить жизнь вокруг самых популярных звезд во Вселенной

Самые выдающиеся кругосветные путешествия за 500 лет после плавания Магеллана Самые выдающиеся кругосветные путешествия за 500 лет после плавания Магеллана