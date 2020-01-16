





Запись экрана — удобная функция, когда скриншот не передает всей необходимой информации. С запуском записи особых проблем нет: добавили соответствующий значок в Пункт управления, нажали на него и после этого у вас есть три секунды, чтобы свернуть Пункт управления и записать необходимый контент. А вот с остановкой записи есть некоторые проблемы: снова вызывать Пункт управления относительно долго, да и это отобразится на записи, которую придется обрезать.Конечно, можно нажать на красную полоску вверху экрана и остановить запись, и это не запишется на видео, однако есть одна проблема: в полноэкранном или горизонтальном режиме этой полоски нет. Получается, что в таком случае все-таки придется вызывать Пункт управления, после чего обрезать запись? А вот и нет — есть одна фича, которая поможет быстро остановить запись: вам всего-то нужно заблокировать iPhone. Да, нажатие кнопки включения прервет запись, после чего вы увидите соответствующее уведомление на экране блокировки о том, что ролик сохранен:При этом никаких лишних «хвостов» на видео не будет.