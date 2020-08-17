





Мы все используем рабочие столы в iOS по-разному. У кого-то один-два стола со множеством папок, а кто-то предпочитает создать десяток столов с парой рядов иконок на каждом. И во втором случае перемещаться между рабочими столами стандартными перелистываниями оказывается достаточно долго, поэтому в iOS 14 компания Apple создала способ быстрого перехода на нужный рабочий стол.Работает он максимально просто — долго нажмите на точки внизу экрана, которые показывают текущий рабочий стол и их количество, пока вокруг них не появится серая каемка. Теперь просто ведите палец влево или вправо, и столы будут достаточно быстро листаться:Также такое быстрое перемещение работает и внутри папок.