





Face ID — отличная технология, позволяющая разблокировать iPhone и совершать покупки по вашему лицу. Однако во время карантина, когда маска зачастую скрывает 2/3 лица, она, очевидно, перестает корректно работать. Разумеется, в интернете появились советы, как решить эту проблему (например, провести сканирование лица с половиной маски), а Apple в бете iOS 13.5 добавила распознавание маски на лице и быстрый переход после этого к вводу пароля.Но что делать сейчас, если не хочется ставить бету, ровно как и ждать, пока iPhone не сможет вас узнать? Для этого есть один быстрый и не самый очевидный лайфхак. Возьмите iPhone и проведите по экрану блокировки снизу вверх — на нем появится надпись Face ID. И если на нее теперь нажать, то смартфон сразу же предложит ввести пароль:Да, это некоторый костыль, но все еще он работает достаточно быстро и, главное, безотказно.