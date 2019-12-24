





С релизом watchOS 6 умные часы от Apple получили калькулятор. Конечно, уже сама по себе эта программа полезна, однако Apple не была бы Apple, если бы не добавила в нее одну интересную возможность — а именно разделение счета между всеми членами компании с учетом чаевых.Воспользоваться этой функцией просто. Откройте калькулятор на часах и введите нужную сумму, после чего нажмите на кнопку ₽%:В появившемся окне укажите нужный процент чаевых (по умолчанию 10%, можно поставить и 0, а регулируется сумма колесиком):Далее тапните на количество людей, и опять же колесиком укажите нужно число (от 1 до 50). Ниже отобразится полная сумма и сколько нужно заплатить каждому.