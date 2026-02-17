Как быстро сделать GIF из видео на Mac. Это приложение сэкономит вам кучу времени







Несмотря на популярность GIF‑анимаций в соцсетях, на различных сайтах и в презентациях, Apple продолжает игнорировать этот формат. Даже в macOS нет встроенного инструмента, который позволял бы просто взять видео и превратить его в качественную GIF‑анимацию. Можно воспользоваться онлайн‑сервисами, но они ухудшают качество, есть ограничения по размеру, а иногда и водяные знаки. Профессиональные видеоредакторы перегружены функциями и не подходят для быстрой задачи по типу сделать гифку за минуту. Именно поэтому мы нашли удобное решение — приложение Gifski для macOS. Рассказываем, как им пользоваться и где скачать.

Приложение доступно в Mac App Store бесплатно (ссылка);

После установки, откройте Gifski;

Перетащите файл видео в окно приложения (или на значок в доке);

Выберите нужный отрезок видео;

Настройте параметры при необходимости;

Нажмите кнопку Convert;

Сохраните полученный файл;

Готово!

Gifski — конвертер видео в GIF с акцентом на максимальное качество изображения. Приложение использует продвинутую обработку цветов и временный дизеринг, благодаря чему GIF‑файлы выглядят заметно лучше по сравнению с большинством стандартных конвертеров. Важно понимать: это именно конвертер, а не редактор. Добавлять текст, стикеры или эффекты внутри программы нельзя — для этого потребуется отдельный видеоредактор. Ещё к плюсам Gifski можно отнести поддержку всех популярных форматов видео, которые понимает macOS: .mp4, .mov (H264, HEVC, ProRes и другие).Как пользоваться утилитой и где её скачать? Всё довольно просто:Перед конвертацией доступны базовые, но важные настройки, включая разрешение (можно уменьшить для снижения веса файла), FPS (до 50 кадров в секунду), качество и размер итогового GIF, регулировка скорости воспроизведения, зацикливание или режим «йо‑йо» (анимация вперёд‑назад).Отметим, что GIF — не самый эффективный формат по размеру файла. Если итоговая анимация получается слишком тяжёлой, попробуйте уменьшить разрешение, снизить FPS и понизить качество.