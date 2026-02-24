Как быстро убрать бардак с рабочего стола Mac? Есть два проверенных способа







У многих пользователей macOS рабочий стол со временем превращается в склад всех файлов: документы, скриншоты, загрузки и куча всего. Да, так проще держать под рукой самое нужное, но в тот же момент это мешает сосредоточиться и портит визуальную чистоту. Хуже всего, что такой бардак особенно заметен, когда нужно сделать скриншот или записать видео с экрана. Плюс можно случайно показать личную информацию. К счастью, существует несколько способов скрыть этот беспорядок. Рассказываем, как скрыть файлы с рабочего стола macOS.

Откройте «Системные настройки» и перейдите в раздел «Рабочий стол и Dock»;

Прокрутите вниз до секции «Рабочий стол и Постановщик»;

Уберите галочки с пунктов «Показывать объекты»;

Готово!

Скачайте Hide Icons бесплатно в Mac App Store;

После запуска достаточно кликнуть по значку приложения и выбрать Hide Desktop Icons, чтобы все объекты исчезли;

Чтобы вернуть их обратно, снова нажмите значок и выберите Show Desktop Icons;

Готово!

Один из немногих случаев, когда Apple предусмотрела возможность полностью скрыть все объекты с рабочего стола, чтобы оставить его чистым.Чтобы отключить отображение файлов и папок:Теперь файлы с рабочего стола будут видны только в Finder или при клике по обоям в macOS. Во всех остальных случаях иконки останутся скрытыми, а рабочий стол будет выглядеть чистым и аккуратным. Но при таком раскладе активные окна будут «разлетаться» по краям экрана, что подойдёт не всем.Для более требовательных юзеров существует лёгкая утилита, которая живёт в строке меню и позволяет скрывать и возвращать иконки одним кликом. При этом окна открытых приложений будут на месте.Этот способ удобен тем, что позволяет скрывать иконки на лету, без изменений системных настроек, а при необходимости быстро возвращать их обратно.Оба метода отлично справляются с задачей: первый полностью встроен в macOS, второй — быстрый и удобный для регулярного использования. С такими опции можно окончательно забыть о визуальном хаосе на рабочем столе.