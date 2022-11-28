Как быстро удалить фон сразу с пачки фотографий на iPhone

Продолжаем делиться с нашими читателями полезными фичами iOS 16, которые устраняют необходимость в использовании стороннего софта для решения простых задач. Сейчас расскажем, как удалить фон сразу с пачки фоток на iPhone встроенными средствами.
Чтобы убрать фон с одной или нескольких картинок, нужно:
- Запустить встроенное приложение «Файлы» и свернуть его;
- Открыть «Фото», нажать на кнопку «Выбрать» и выделить нужные изображения;
- Долгим нажатием на один из выбранных снимков «подцепить» их одним пальцем, свайпом по нижней части экрана переключиться в «Файлы» и отпустить;
- Теперь надо отметить нужные изображения и нажать на значок с точками в правом нижнем углу;
- Выбрать опцию «Удалить фон».
Этот метод выдаёт далеко не идеальные результаты, поскольку фон удаляют алгоритмы ИИ, на которые вы никак не можете повлиять.
Тем не менее наш гайд будет полезен в случаях, когда вам просто нужно скрыть фон от окружающих, не прибегая к помощи сторонних приложений. К тому же сделать это будет намного быстрее, чем вручную обрабатывать каждую фотку.
Ранее мы также рассказывали, как убрать фон с любой фотографии на Mac в два клика.
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