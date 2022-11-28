iPhone Гайды

Как быстро удалить фон сразу с пачки фотографий на iPhone

Фархад

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Продолжаем делиться с нашими читателями полезными фичами iOS 16, которые устраняют необходимость в использовании стороннего софта для решения простых задач. Сейчас расскажем, как удалить фон сразу с пачки фоток на iPhone встроенными средствами.

Чтобы убрать фон с одной или нескольких картинок, нужно:
  • Запустить встроенное приложение «Файлы» и свернуть его;
  • Открыть «Фото», нажать на кнопку «Выбрать» и выделить нужные изображения;
  • Долгим нажатием на один из выбранных снимков «подцепить» их одним пальцем, свайпом по нижней части экрана переключиться в «Файлы» и отпустить;
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  • Теперь надо отметить нужные изображения и нажать на значок с точками в правом нижнем углу;
  • Выбрать опцию «Удалить фон».
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Этот метод выдаёт далеко не идеальные результаты, поскольку фон удаляют алгоритмы ИИ, на которые вы никак не можете повлиять.

Тем не менее наш гайд будет полезен в случаях, когда вам просто нужно скрыть фон от окружающих, не прибегая к помощи сторонних приложений. К тому же сделать это будет намного быстрее, чем вручную обрабатывать каждую фотку.

Ранее мы также рассказывали, как убрать фон с любой фотографии на Mac в два клика.

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Комментарии

+9
Зимфер Багаутдинов
Вместо свайпов проще выбрать Копировать после отметки фоток, а потом открыть приложение Файлы и там выбрать Вставить в нужной папке.
2 часа назад в 15:05
#
+55
kkm
Тогда владельца айфона с его маразматичным свайповым управлением (вместо тапов и кнопок) нельзя будет сразу же опознать по мозолистому и скрюченному напрочь большому пальцу левой руки! С фоном или без :)
2 часа назад в 15:10
#
+1
Nikitos
👍🏻
2 часа назад в 15:32
#
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