Как быстро включить и отключить геолокацию на iPhone в iOS 18

Артем
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Управлять функцией можно прямо из шторки парой кликов.

Заказать такси к подъезду или бургер до двери, проложить маршрут до незнакомого места или сориентироваться по карте в незнакомом городе помогает поиск местоположения. Однако если пользоваться функцией постоянно, заряд смартфона расходуется быстрее, а когда осталось процентов 10-15, ее так и вовсе лучше отключить, чтобы не остаться без связи. Кроме того, не все любят раскрывать место где они находятся. 

На Android-устройствах достаточно опустить шторку и тапнуть по иконке со стрелочкой, в iPhone приходится лезть в «Настройки», пролистывать вниз, открывать пункт «Конфиденциальность и безопасность» и переключать ползунок. Сократить путь можно благодаря «Командам».

Достаточно скачать скрипт «Геолокация» и нажать плашку «Добавить». Опция появится в приложении «Команды» и будет перебрасывать в пункт с нужной настройкой. Для быстрого доступа её можно вывести на главный экран. Для этого нажимаем на три точки в плитке с командой, далее иконку «поделиться» и «На экран Домой».

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Чтобы команда появилась в шторке: 
  • Опускаем шторку;
  • Удерживаем палец на сврбодном месте, жмем «добавить элемент управления»
  • Ищем пункт «Быстрая команда» и выбираем нужную.

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Так мы сэкономим несколько свайпов, время и немного продлим жизнь аккумулятору смартфона. Если у вас стоит iOS 17 и ниже, необходимо скачать более раннюю версию скрипта, но поместить его в шторку уже не выйдет.
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