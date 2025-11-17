Top.Mail.Ru

Как быстро зайти в BIOS на любом ПК

Артем
Esc... Нет, значит F2... Снова не то! Del, Del, Del. Полезу в интернет. Знакомо? Наверняка с подобным мозговым штурмом сталкивался каждый второй, кто раз в пятилетку решил заглянуть в BIOS. Рассказываем, как раз и навсегда забыть о подборе клавиш, вне зависимости от модели ПК.

BIOS — это набор программ, который запускает наш ПК и отвечает за правильную работу всех его компонентов. В более современных машинах используется UEFI — продвинутая версия БИОСа с более понятным и дружелюбным интерфейсом, однако смысл его остается тем же. 

Как правило, о существовании BIOS мы вспоминаем, когда нужно переустановить «винду» изменить тактовую частоту процессора или оперативки, сменить порядок загрузки накопителей и прочие манипуляции для продвинутых юзеров. А поскольку случается такое не часто, первым делом начинаются попытки вспомнить, какую клавишу нужно судорожно нажимать при загрузке ПК. 

Esc, F1, F2, F10, Del — у каждого производителя может быть свой вариант, а то и комбинация клавиш. Чтобы не искать в сети подходящий под вашу систему способ и не беситься от миллиона неудачных ребутов, проще создать ярлычок на рабочем столе, который все сделает сам. Вот, что нужно сделать:

• Жмем правой клавишей мыши на рабочем столе
• Выбираем «Ярлык»
• В строке расположения объекта вбиваем shutdown /r /fw /t 1
• Жмем «Далее» и даем имя ярлыку
• Следом заходим в «Свойства» готового ярлыка
• Жмем «Дополнительно»
• Ставим галку на «Запуск от имени администратора»

Теперь для входа в BIOS (или UEFI) достаточно запустить ярлык — система автоматически перезапустится и откроет экран с настройками.

А чтобы наш ярлычок не выделялся среди иконок с нормальным оформлением, его значок можно поменять:

• Заходим в свойства ярлыка
• Далее «Сменить значок»
• Выбираем одну из системных иконок или скачиваем свой вариант из сети и указываем путь к нему.
5
samOsebe
+659
samOsebe
О, спасибище)
Сегодня в 16:15
#