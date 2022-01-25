



Браузер — одна из самых главных программ на компьютере, но чем больше вы его используете, тем сильнее он замусоривает ваше устройство. Он старается сохранить различные данные, чтобы быстрее работать в дальнейшем, но не факт, что они потребуются вам, поэтому в какой-то момент кэш браузера может разрастись до десятка гигабайт, а то и больше, что отрицательно повлияет на быстродействие системы.



Кэш в Chrome можно чистить через настройки, но есть более удобный способ — с помощью расширения Clear Cache. Оно бесплатное и делает ровно то, для чего предназначено — удаляет из браузера кэш и другие лишние данные. Очистка происходит по нажатию всего одной кнопки справа от адресной строки и позволяет высвободить место в накопителе и оперативной памяти.







После установки нужно выбрать, какие типы данных вы хотите удалять по нажатию на кнопку Clear Cache (кэш, куки, заполненные формы, историю сообщений и т. п.), а также период времени, за который производится очистка. Если вы интенсивно работаете в Chrome, можно выбрать удаление только кэша за последний час, этого уже будет достаточно для того, чтобы браузер начал работать шустрее, а в накопителе освободилась пара-другая гигабайт. С более глубокой очисткой стоит быть осторожнее, поскольку она может удалить нужные вам данные — вы окажетесь разлогинены на всех сайтах, а пароли придётся вспоминать по памяти, поскольку браузер их забудет.







