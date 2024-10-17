Как делать покупки «Сбером», даже если на карте кончились деньги?

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Недостающую сумму спишут с другого счета.О новой функции рассказал вице-президент «Сбербанка» Дмитрий Малых. Представьте, что вам нужно оплатить покупку, но терминал на кассе начинает ругаться — недостаточно средств. Ситуация не безвыходная: можно достать другой «пластик», оплатить QR-кодом или перевести средства с другого счета на «Сбер». Можно, но неудобно. Новая фича позволит избежать подобной суеты. Просто спокойно прикладывайте карту, а недостающая сумма спишется с другого банка, например, ВТБ или «Альфа».Чтобы воспользоваться услугой, достаточно выбрать банк, добавить запасной счет карты и разрешить переводы в «Сбер» без подтверждения по СБП. Проще всего опцию найти через поиск в приложении. Вбиваеми следуем подсказкам.Поскольку сервис еще тестируют, доплата работает только между СберКартами. Позже функция заработает и с другими банками.