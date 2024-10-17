Как делать покупки «Сбером», даже если на карте кончились деньги?

Артем
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Недостающую сумму спишут с другого счета.

О новой функции рассказал вице-президент «Сбербанка» Дмитрий Малых. Представьте, что вам нужно оплатить покупку, но терминал на кассе начинает ругаться — недостаточно средств. Ситуация не безвыходная: можно достать другой «пластик», оплатить QR-кодом или перевести средства с другого счета на «Сбер». Можно, но неудобно. Новая фича позволит избежать подобной суеты. Просто спокойно прикладывайте карту, а недостающая сумма спишется с другого банка, например, ВТБ или «Альфа».

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Чтобы воспользоваться услугой, достаточно выбрать банк, добавить запасной счет карты и разрешить переводы в «Сбер» без подтверждения по СБП. Проще всего опцию найти через поиск в приложении. Вбиваем «Настроить счета к СберКарте» и следуем подсказкам.

Поскольку сервис еще тестируют, доплата работает только между СберКартами. Позже функция заработает и с другими банками.
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Источник:
Mail.ru
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Комментарии

Tigrolik
+747
Tigrolik
Ы
Сегодня в 17:17
#
Tigrolik
+747
Tigrolik
Исправили)
Сегодня в 18:33
#
+101
UpGrade
И нафига это надо? Чтоб было?
Сегодня в 20:09
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+90
soronoros soronoros
ну да, чтоб им было сподручнее и незаметнее списывать комиссии
2 часа назад в 20:28
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