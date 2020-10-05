Системные настройки macOS
Пользователи, которые часто используют тот или иной раздел системных настроек, могут добавить ссылку для прямого доступа к ним в панель Dock. Как это сделать мы расскажем в этой заметке.

На Mac каждому разделу настроек присвоен соответствующий файл в папке системной библиотеки macOS. Это довольно удобное решение, поскольку они действуют как прямые ссылки на соответствующие опции или категории в «Системных настройках». Получается, что вы сможете перетащить эти файлы в док, чтобы использовать их в дальнейшем для быстрого доступа.

Настройки в Dock

Для начала нужно найти файлы панели настроек с помощью Finder. Запускайте его, а затем нужно выбрать «Переход» > «Переход к папке» в строке меню.

Переход

В появившемся окне введите: /System/Library/PreferencePanes.

После перехода откроется окно, заполненное различными файлами настроек с расширением «.prefPane».

PreferencePanes

Прокрутите содержимое до тех пор, пока не найдете нужный файл соответствующего раздела настроек, который вы хотите добавить в док. Например, «DateAndTime.prefPane» — это категория «Дата и время». Теперь зацепите курсором файл и перетащите его в область ярлыков файлов и папок вашего Dock, которая находится рядом с корзиной.

Настройки в Dock

Вы наверняка обратите внимание, что если попытаться перетащить файлы настроек в левую часть (или верхнюю часть, в зависимости от того, как ваш док ориентирован) дока, то ничего не получится. Все дело в том, что этот раздел предназначается только для приложений.

После этих действий вы сможете быстро переходить к определенному разделу настроек без необходимости запускать сначала «Системные настройки» на вашем Mac. Если захотите удалить ссылку из дока, то просто зацепите её курсором и перетащите за пределы Dock подальше, а затем отпустите.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Как получить полгода подписки Apple Music бесплатно, если вы новый пользователь или студент Как получить полгода подписки Apple Music бесплатно, если вы новый пользователь или студент

Apple рассказала, как решить проблемы с Apple Watch и iPhone — полным сбросом к заводским настройкам Apple рассказала, как решить проблемы с Apple Watch и iPhone — полным сбросом к заводским настройкам

Какие браузеры можно устанавливать вместо Safari по умолчанию в iOS 14 Какие браузеры можно устанавливать вместо Safari по умолчанию в iOS 14