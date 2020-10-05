





Пользователи, которые часто используют тот или иной раздел системных настроек, могут добавить ссылку для прямого доступа к ним в панель Dock. Как это сделать мы расскажем в этой заметке.На Mac каждому разделу настроек присвоен соответствующий файл в папке системной библиотеки macOS. Это довольно удобное решение, поскольку они действуют как прямые ссылки на соответствующие опции или категории в «Системных настройках». Получается, что вы сможете перетащить эти файлы в док, чтобы использовать их в дальнейшем для быстрого доступа.Для начала нужно найти файлы панели настроек с помощью Finder. Запускайте его, а затем нужно выбрать «Переход» > «Переход к папке» в строке меню.В появившемся окне введите: /System/Library/PreferencePanes.После перехода откроется окно, заполненное различными файлами настроек с расширением «.prefPane».Прокрутите содержимое до тех пор, пока не найдете нужный файл соответствующего раздела настроек, который вы хотите добавить в док. Например, «DateAndTime.prefPane» — это категория «Дата и время». Теперь зацепите курсором файл и перетащите его в область ярлыков файлов и папок вашего Dock, которая находится рядом с корзиной.Вы наверняка обратите внимание, что если попытаться перетащить файлы настроек в левую часть (или верхнюю часть, в зависимости от того, как ваш док ориентирован) дока, то ничего не получится. Все дело в том, что этот раздел предназначается только для приложений.После этих действий вы сможете быстро переходить к определенному разделу настроек без необходимости запускать сначала «Системные настройки» на вашем Mac. Если захотите удалить ссылку из дока, то просто зацепите её курсором и перетащите за пределы Dock подальше, а затем отпустите.