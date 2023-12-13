Как добавить на компьютер режим гибернации. Это лучше, чем выключать его или уводить в сон

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Завершать работу компьютера с Windows можно разными способами: уводить в сон или полностью выключать (для экстремалов — выдергивая шнур из розетки). Также существует режим гибернации, который сочетает в себе оба способа с присущими им преимуществами, но по умолчанию в новых версиях Windows он почему-то скрыт и даже деактивирован.



Если уводить компьютер в сон, он сохраняет своё состояние, что позволяет быстрее включить его и вернуться к тому, что на нём было до завершения работы. Но при исчезновении электричества данные стираются из памяти, и он полностью выключается. При гибернации такого не происходит, поскольку данные о состоянии записываются не в оперативную память, а в накопитель, и их хранение не зависит от подачи электроэнергии. Существуют и недостатки, которые могут оказаться критичными для компьютеров с медленными накопителями небольшого объёма: для гибернации нужно место в накопителе, и компьютер завершает работу медленнее. Если у вас топовое «железо» с быстрым и «большим» SSD, таких неудобств вы не заметите, зато компьютер восстановит состояние после включения, даже если электричество пропадало.



Как включить режим гибернации в Windows 11:



Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и запустите «Терминал» с правами администратора.



Введите команду powercfg -h on и нажмите Enter. Никакого сообщения не будет, но гибернация будет активирована.







Запустите «Панель управления» (её можно найти через строку поиска в меню «Пуск» или на панели задач), перейдите в раздел «Электропитание», выберите «Действия кнопок питания», нажмите на «Изменение параметров, которые сейчас недоступны» и поставьте галочку рядом с опцией «Режим гибернации. Отображать в меню завершения работы».







Теперь гибернация появится среди опций завершения работы через меню «Пуск» и экран блокировки. Также можно выбрать, чтобы компьютер уходил в гибернацию при нажатии на кнопку питания, а в случае с ноутбуками при закрытии крышки.







Если режим гибернации окажется вам не нужен, можно деактивировать его. Для этого снова запустите «Терминал» с правами администратора и задайте команду powercfg -h off. После этого у вашего компьютера останутся только два варианта завершения работы: сон или выключение.





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