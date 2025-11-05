Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Как добавить скрытые рамки в интерфейс iOS 26.1

Фархад

26-1

С релизом iOS 26.1 компания Apple добавила несколько новых функций, которые позволяют снижать эффект «жидкого стекла». Помимо очевидной опции переключения между прозрачным и матовым стеклом, в системе появилась скрытая фича, добавляющая обводку к элементам интерфейса. Рассказываем, как её включить.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Запретив откат на iOS 18, Apple попала под шквал критики из-за масштабного редизайна, который многим показался неудобным. Теперь инженеры добавляют новые функции, чтобы снизить эффект Liquid Glass. Одной из них стали «границы». Опция добавляет обводку каждого интерактивного элемента интерфейса, чтобы они меньше сливались с фоном.

Чтобы включить «границы», убедитесь, что ваш iPhone или iPad работают под управлением iOS 26.1. Затем выполните следующие шаги:

  • Откройте «Настройки» и перейдите в «Универсальный доступ»;
  • Найдите раздел «Дисплей и размер текста»;
26-1
  • Активируйте тумблер на опции «Показать границы»;
  • Готово!


Обязательно поделитесь этим гайдом с друзьями и знакомыми, которым «Жидкое стекло» тоже не зашло.
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
В iOS 26.2 добавили настройку прозрачности часов. Где ее искать?
В iOS 26.2 добавили новые оповещения. Как их включить?
Как ускорить отправку фото в iOS 26

Рекомендации

Рекомендации

Как забрать часть товаров из OZON или Wildberries, чтобы не выдали остальные
В России умные гаджеты Tuya перестали работать с Алисой. Как всё исправить
Ответы на игру «5 букв» от «Т-Банка» («Тинькофф») на сегодня — 1 ноября 2025 года
Т-Банк вернул Apple Pay в Россию. Как работает бесконтактная оплата с iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Anatoly076
+382
Anatoly076
Отличные новости 👍🏻. Вот только в шрифтах теперь появились «артефакты» 😒. Например в Вашем приложении, при написании этого комментария кнопки Отмена и Отправить — подчеркнутые. Так еще и разной толщиной…
2 часа назад в 20:41
#
tellurian
+2686
tellurian
Друзья, как у кого работает фейстайм? Я вот не могу позвонить ни аудио, ни видео. Москва. От оператора не зависит мобильный или вайфай. На обоих айфонах 18.7.
Гудки идут, но человек ответить не может.
iMessage разовьет без проблем.

Вот нашел только что и ещё на айфонс статья есть.
До этого просто булькала связь. Теперь даже не дозвониться.

https://appleinsider.ru/eto-interesno/ne-rabotaet-facetime-v-rossii-chto-eto-blokirovka-ili-vremennyj-sboj.html
2 часа назад в 21:15
#