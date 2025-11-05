Как добавить скрытые рамки в интерфейс iOS 26.1

С релизом iOS 26.1 компания Apple добавила несколько новых функций, которые позволяют снижать эффект «жидкого стекла». Помимо очевидной опции переключения между прозрачным и матовым стеклом, в системе появилась скрытая фича, добавляющая обводку к элементам интерфейса. Рассказываем, как её включить.
Чтобы включить «границы», убедитесь, что ваш iPhone или iPad работают под управлением iOS 26.1. Затем выполните следующие шаги:
- Откройте «Настройки» и перейдите в «Универсальный доступ»;
- Найдите раздел «Дисплей и размер текста»;
- Активируйте тумблер на опции «Показать границы»;
- Готово!
Обязательно поделитесь этим гайдом с друзьями и знакомыми, которым «Жидкое стекло» тоже не зашло.