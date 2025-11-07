Как добавить свои тренировки в iOS 26.1. Новая функция поможет отслеживать спортивные достижения без Apple Watch

В финальной версии обновления iOS 26.1 появилась новая функция в приложении «Фитнес», которая позволяет вручную регистрировать тренировки. Теперь, если вы забыли начать тренировку на Apple Watch, вы всё равно сможете закрыть кольца активности и получить за это ачивку. Но главное — теперь можно тренироваться без часов и получать сводку на iPhone. Рассказываем, где искать эту фичу.
С iOS 26.1 добавлять тренировки и настраивать их можно прямо в приложении «Фитнес» на iPhone:
- Откройте приложение «Фитнес» и перейдите во вкладку «Тренировка»;
- Теперь нажмите на значок в правом верхнем углу, чтобы добавить новую тренировку;
- Внесите ваши данные, включая вид спорта, длительность, дистанцию и усилия;
- Готово.
После того, как вы выберете тип и продолжительность тренировки, iOS 26.1 автоматически заполнит поле «Активные калории» приблизительным значением. Эта оценка учитывает ваши личные данные о здоровье. При желании вы также можете изменить этот параметр, чтобы записать точное количество калорий.
Теперь владельцы iPhone могут записывать тренировки в приложении «Фитнес» даже без Apple Watch или AirPods Pro 3.