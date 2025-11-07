Как добавить свои тренировки в iOS 26.1. Новая функция поможет отслеживать спортивные достижения без Apple Watch







В финальной версии обновления iOS 26.1 появилась новая функция в приложении «Фитнес», которая позволяет вручную регистрировать тренировки. Теперь, если вы забыли начать тренировку на Apple Watch, вы всё равно сможете закрыть кольца активности и получить за это ачивку. Но главное — теперь можно тренироваться без часов и получать сводку на iPhone. Рассказываем, где искать эту фичу.

Откройте приложение «Фитнес» и перейдите во вкладку «Тренировка»;

Теперь нажмите на значок в правом верхнем углу, чтобы добавить новую тренировку;

Внесите ваши данные, включая вид спорта, длительность, дистанцию и усилия;

Готово.

Кому пригодится эта функция? Всем, кто следит за здоровьем. Помимо медалей и колец активности, вы сможете лучше отслеживать динамику своих тренировок, прогресс похудения или набора массы и многое другое. Например, если Apple Watch разрядились или вы просто про них забыли, но вышли на пробежку, сможете добавить результат в приложение. Раньше это можно было сделать через приложение «Здоровье», но опция была реализована далеко не самым интуитивным методом.С iOS 26.1 добавлять тренировки и настраивать их можно прямо в приложении «Фитнес» на iPhone:После того, как вы выберете тип и продолжительность тренировки, iOS 26.1 автоматически заполнит поле «Активные калории» приблизительным значением. Эта оценка учитывает ваши личные данные о здоровье. При желании вы также можете изменить этот параметр, чтобы записать точное количество калорий.Теперь владельцы iPhone могут записывать тренировки в приложении «Фитнес» даже без Apple Watch или AirPods Pro 3.